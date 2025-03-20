جامعة الزقازيق تستضيف ندوة عن دور الوعى فى تعزيز الأمن القومي

أكد دسوقي عبد الله مدير عام الإدارة العامة لإعلام شرق الدلتا ومجمع إعلام الزقازيق بمحافظة الشرقية، قيام مركز النيل للإعلام بـ تنفيذ ندوة توعوية بعنوان "دور الوعى فى تعزيز الأمن القومى المصرى"، بمقر كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة الزقازيق.

الهيئة العامة للاستعلامات

وذلك في إطار حملة "إتحقق قبل ما تصدق" والتى تقوم بها الهيئة العامة للاستعلامات، برئاسة الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات، بحضور الدكتور شحتة حسنى عميد الكلية وعدد من طلابها وبعض أعضاء هيئة التدريس والعاملين بها.

إعلام شرق الدلتا

أشار مدير عام الإدارة العامة لإعلام شرق الدلتا إلى أن الندوة تناولت التعريف بمفهوم الوعى باعتباره حالة صحية إيجابية تعكس فهم الفرد لواقعه بكل مكوناته من صعوبات وتحديات، حيث أن الشخص الواعي بمثابة صمام الأمان لمجتمعه ضد أي عدو فكري أو ثقافي يهدم بنيانه ويفتت كيانه.

الدكتور شحتة حسنى

وخلال الندوة أوضح الدكتور شحتة حسنى عميد كلية التربية للطفولة المبكرة أهمية دور الوعى فى الحفاظ على المجتمع، حيث أن الوعي المجتمعي سلاح إستراتيجي لحماية الأمن القومى المصرى، لافتًا إلى أن قضية الوعى أصبحت هامة وضرورية للمجتمع خاصة بين شرائح الشباب بصفة خاصة والمجتمع بصفة عامة.

دور المؤسسات التعليمية

أضاف عميد كلية التربية للطفولة المبكرة أهمية دور المؤسسات التعليمية والتي تشمل المدارس والجامعات، كذلك مراكز الشباب والأندية في نشر الوعي وتعزيز الانتماء لدى الشباب، موضحاَ دور الوعي في جعل الأفراد أكثر إدراكًا للأبعاد المختلفة للمشكلات التى تحيط بالمجتمع والتي تؤثر على حياتهم.

توصيات الندوة

وأوصت الندوة بخلق روح التعاون والتفاهم بين أفراد المجتمع كذلك التوعية بالقضايا والتحديات التي تواجه مجتمعهم والمشاركة في إيجاد الحلول مما يعزز من وحدتهم ووقوفهم خلف القيادة السياسية صفًا واحدًا وحاجز منيع ضد الشائعات المغرضة.

وسائل التواصل الاجتماعى

والتى تهدف الى زعزعة الاستقرار ونشر الفوضى والبلبلة فى المجتمع من خلال الشائعات ببعض وسائل التواصل الاجتماعى، والتى تعتبر أهم وسائل حروب الجيل الرابع، كذلك التوعية بالحصول على المعلومات من مصادر موثوقة وصحيحة.

المهندس محافظ الشرقية

وبدوره أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أهمية الأمن القومى فى منعة الدولة ضد أى تهديدات أو مخاطر ومقدرتها على حماية مصالحها الحيوية على المستويين الداخلى والخارجى والدفاع عن نسقها القيمى بما يحفظ هويتها، وتحقيق أهدافها التنموية الشاملة بأبعادها ومجالاتها ومستوياتها المتعددة بما يدعم الاستقرار الاجتماعي والسياسي.

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