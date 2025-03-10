"الحروب الإلكترونية وعلاقتها بالولاء والانتماء" ندوة مركز النيل للإعلام بالوادي الجديد

نظم مركز النيل للإعلام، فى إطار التعاون مع جامعة الوادى الجديد وقطاع التعليم، اليوم الإثنين، ندوة موسعة بقاعة مدرسة الخارجة الثانوية الفنية بنات ضمن الحملة الإعلامية التى أطلقها قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات بقيادة د. أحمد يحيى رئيس القطاع وبرعاية د. ضياء رشوان رئيس الهيئة بهدف تعزيز قيم الولاء والانتماء لدى الشباب.

استهدفت الندوة العاملين بقطاع التعليم بمختلف المراحل وعدد كبير من طالبات المدرسة، وجاءت الندوة بعنوان تحت عنوان "الحروب الإلكترونية وعلاقتها بالولاء والانتماء" ، للإجابة عن سؤال الانترنت نعمة أم نقمة؟ سؤال يشغل الأذهان، صرح بذلك جريس شنودة الاعلامى بمركز النيل موضحا أهداف الحملة والمتمثلة فى تعزيز قيم الولاء والانتماء لدى الشباب وتوعيتهم بالطرق الصحيحة للتعامل مع التكنولوجيا الحديثة وتوخى الحذر من الممارسات والمعلومات التى تنشر بقصد التأثير على العقول خاصة فى هذه المرحلة، كما أكد على دور الاسرة فى متابعة الأبناء وتحصينهم ضد الأفكار المضللة التى تستهدف سلامة الوطن.

وفى ذات السياق تحدث الدكتور رومانى فؤاد استاذ علوم الحاسب والذكاء الاصطناعى بكلية العلوم جامعة الوادى الجديد عن الحروب الإلكترونية وإثرها على الفرد والمجتمع، مؤكدا أن الإنترنت سلاح ذو حدين يتوقف على عنصر الوعى لدى الأفراد من حيث الاستخدام الامثل وتعظيم الاستفادة وتناول عدة نقاط أهمها:

-الحروب الإلكترونية ( أنواعها وأهدافها)

- خطورة الشائعات وسرعة انتشارها من خلال الإنترنت

-الانترنت ونشر العادات والتقاليد الدخيلة على المجتمع المصرى

-الجرائم الإلكترونية (أنواعها ومخاطرها)

-آليات الاستخدام الآمن للإنترنت وتامين الحسابات

-الذكاء الاصطناعى (انواعه ومجالاته)

-مخاطر الاستخدام غير الواعى للذكاء الاصطناعى

دارت المناقشات حول كيفية التدريب على استخدامات الذكاء الاصطناعى وهل هناك مراكز متخصصة لعمل دورات تدريبية وما الهدف من برامج التيك توك وآليات حماية الشباب منها

أعد وادار اللقاء جريس شنودة الاعلامى بمركز النيل للإعلام

تحت اشراف دعاء سعد رزق مدير مركز النيل للإعلام بالوادي الجديد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.