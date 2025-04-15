تعديل موعد اجتماع المجلس القومي للأجور بعد موافقة النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على دورية اجتماع المجلس القومي للأجور ليكون كل 6 أشهر على الأقل، بعدما كان كل 3 أشهر على الأقل، وفقا لما ورد في مشروع قانون العمل الجديد.

إعادة المداولة على مواد مشروع قانون العمل الجديد

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء إعادة المداولة على مواد مشروع قانون العمل الجديد والمقدم من الحكومة.

تعديل دورية اجتماع المجلس القومي للأجور

ووافق مجلس النواب، على مقترح مقدم من الحكومة بتعديل المادة 103 من مشروع قانون العمل، حيث يقضي التعديل بأن يكون اجتماع المجلس القومي للأجور كل 6 أشهر على الأقل، بدلا من 3 أشهر وفقا لما سبق والموافقة عليه.

ضوابط اجتماع المجلس القومي للأجور

وتنص المادة 103 من مشروع قانون العمل على: يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل 6 أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

موعد اجتماع المجلس القومي للأجور كل 6 أشهر بدلا من 3

وطالب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن يكون انعقاد المجلس القومي للأجور كل 6 أشهر بدل 3 أشهر.

أسباب تعديل موعد اجتماع المجلس القومي للأجور

وقال الوزير: الـ3 أشهر مدة قصيرة لن يحدث فيها أمور قد تستدعي انعقاد المجلس بكامله بهذا التشكيل الضخم، الأمر الذي أيدته لجنة القوي العاملة، ووافق عليه مجلس النواب.

كما وافق مجلس النواب، على مقترح الحكومة بتعديل المادة 122 بمشروع قانون العمل، لتقضي بأنه على صاحب العمل أن يضع بالمداخل الرئيسية التي يستعملها العمال، أو في مكان ظاهر بالمنشأة جدولًا ببيان يوم الراحة الأسبوعية، وساعات العمل، وفترات الراحة المقررة لكل العاملين، وما يطرأ على هذا الجدول من تعديل مع إخطار الجهة الإدارية المختصة بصورة من هذا الجدول، أو ما يطرأ عليه من تعديل قبل تنفيذه بسبعة أيام علي الأكثر، وذلك بدلا من (علي الأقل) لتحقيق التوازن بين جميع الأطراف.

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