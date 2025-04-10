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سياسة

النواب يناقش حسابات 2023/ 2024، ووزيرا المالية والتخطيط يعرضان بيان الموازنة الجديدة

تفاصيل جدول أعمال
تفاصيل جدول أعمال مجلس النواب

 يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، يوم الأحد المقبل، تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٥ بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.

 

تعديل قانون المحاكم الابتدائية 

 ويهدف مشروع القانون إلى تقريب جهات التقاضي والعمل على سرعة الفصل في القضايا باعتباره من موجبات صون حق التقاضي المكفول للجميع، حيث ظهرت الحاجة إلى إعادة النظر في توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، في ضوء التقسيم الإداري الحالي لمحافظة أسيوط ومدنها ومراكزها، بما يسهم في تقريب دوائر اختصاص المحكمتين المشار إليهما لسرعة الفصل في القضايا المنظورة أمامهما.

 

مناقشة حساب ختامي الموازنة العامة للدولة 

 كما يناقش المجلس التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحسـاب ختامي موازنة الخـزانـة العـامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربي، عن السنة المالية 2023 / 2024.

ويناقش مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الاثنين المقبل،  مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2023 / 2024.

كما يناقش النواب، مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الديوان العام - مصلحة الخبراء - مصلحة الطب الشرعي - مصلحة الشهر العقاري والتوثيق) عن السنة المالية 2023 / 2024.

 

بيان وزير المالية أمام النواب 

وفي جلسة الثلاثاء يلقي الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، بيانا عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025 / 2026. 

 

بيان وزيرة التخطيط أمام النواب

كما تلقي وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بيانا عن مشــروع خطـة التنمـية الاقتصـــادية والاجتمـــاعية لعــام 2025 / 2026.

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