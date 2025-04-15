القرنفل يخفف السعال ويعالج التهاب الحلق ويحمي من السرطان

فوائد القرنفل، القرنفل من الأعشاب العطرية الشهيرة التى لها نكهة مميزة، وعرف على مر العصور لفاعليته فى تسكين الآلام ويستخدم كعلاج طبيعي للقضاء على آلام الأسنان.

وفوائد القرنفل، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن القرنفل من النباتات العطرية المعروفة منذ القدم، ويستخدم في العديد من الثقافات لأغراض طبية وغذائية، يتميز القرنفل بطعمه القوي ورائحته النفاذة، ويستخرج من براعم زهور شجرة القرنفل المجففة.

القرنفل مضاد قوي للالتهابات والبكتيريا

وأضاف السيد، يحتوي القرنفل على مجموعة كبيرة من المركبات الفعالة، من أهمها الأوجينول، الذي له خصائص مضادة للالتهابات والبكتيريا، وكان يستخدم في الطب القديم وحاليا يدخل في صناعة بعض الأدوية والمستحضرات الطبية.

فوائد القرنفل للصحة

فوائد القرنفل للصحة

وتابع، أن من فوائد القرنفل:-

يستخدم كمضاد طبيعي للألم، وخاصة ألم الأسنان، إذ إن وضع القليل من زيت القرنفل أو مضغ القرنفل على موضع الألم قد يساعد في تخفيفه بفضل خصائصه المخدرة والمطهرة، ولهذا يستخدم زيت القرنفل في صناعة بعض مستحضرات العناية بصحة الفم.

يلعب القرنفل دور مهم في تحسين عملية الهضم، فهو يساعد على تقليل الانتفاخات والغازات، ويعزز من إنتاج العصارات الهضمية، مما يسهل من هضم الطعام، وقد يستخدم مغلي القرنفل في التخفيف من آلام المعدة والغثيان.

من الناحية المناعية، يحتوي القرنفل على مضادات أكسدة قوية تعزز مناعة الجسم وتحمي الخلايا من التلف.

أظهرت بعض الدراسات أن للقرنفل خصائص قد تساهم في تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، بفضل مركباته التي تساعد في إبطاء نمو الخلايا السرطانية.

يُعتبر القرنفل مفيد لصحة الجهاز التنفسي، إذ يساعد في تخفيف السعال، وتوسيع الشعب الهوائية، وتهدئة التهابات الحلق، ويمكن استخدامه على شكل شاي أو استنشاق بخاره بعد غليه.

وللقرنفل أيضا فوائد جمالية، حيث يدخل في صناعة بعض مستحضرات البشرة والشعر، إذ يعمل على تقوية بصيلات الشعر، ويقلل من تساقطه، كما يساهم في تنقية البشرة من الشوائب بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا.

محاذير تناول القرنفل

وأوضح الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، أن القرنفل من النباتات المفيدة متعددة الاستخدامات، سواء في الطبخ أو الطب البديل، ولكن يُنصح بعدم الإفراط في تناوله لتجنب أي آثار جانبية قد تنجم عن كثرة استخدامه، خصوصًا على المدى الطويل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.