الثلاثاء 15 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

القرنفل يخفف السعال ويعالج التهاب الحلق ويحمي من السرطان

القرنفل
القرنفل

فوائد القرنفل، القرنفل من الأعشاب العطرية الشهيرة التى لها نكهة مميزة، وعرف على مر العصور لفاعليته فى تسكين الآلام ويستخدم كعلاج طبيعي للقضاء على آلام الأسنان.

وفوائد القرنفل، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن القرنفل من النباتات العطرية المعروفة منذ القدم، ويستخدم في العديد من الثقافات لأغراض طبية وغذائية، يتميز القرنفل بطعمه القوي ورائحته النفاذة، ويستخرج من براعم زهور شجرة القرنفل المجففة.

 

القرنفل مضاد قوي للالتهابات والبكتيريا 

 وأضاف السيد، يحتوي القرنفل على مجموعة كبيرة من المركبات الفعالة، من أهمها الأوجينول، الذي له خصائص مضادة للالتهابات والبكتيريا، وكان يستخدم في الطب القديم وحاليا يدخل في صناعة بعض الأدوية والمستحضرات الطبية.

فوائد القرنفل للصحة 
فوائد القرنفل للصحة 

فوائد القرنفل للصحة 

وتابع، أن من فوائد القرنفل:-

  • يستخدم كمضاد طبيعي للألم، وخاصة ألم الأسنان، إذ إن وضع القليل من زيت القرنفل أو مضغ القرنفل على موضع الألم قد يساعد في تخفيفه بفضل خصائصه المخدرة والمطهرة، ولهذا يستخدم زيت القرنفل في صناعة بعض مستحضرات العناية بصحة الفم.
  • يلعب القرنفل دور مهم في تحسين عملية الهضم، فهو يساعد على تقليل الانتفاخات والغازات، ويعزز من إنتاج العصارات الهضمية، مما يسهل من هضم الطعام، وقد يستخدم مغلي القرنفل في التخفيف من آلام المعدة والغثيان.
  • من الناحية المناعية، يحتوي القرنفل على مضادات أكسدة قوية تعزز مناعة الجسم وتحمي الخلايا من التلف.
  • أظهرت بعض الدراسات أن للقرنفل خصائص قد تساهم في تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، بفضل مركباته التي تساعد في إبطاء نمو الخلايا السرطانية.
  • يُعتبر القرنفل مفيد لصحة الجهاز التنفسي، إذ يساعد في تخفيف السعال، وتوسيع الشعب الهوائية، وتهدئة التهابات الحلق، ويمكن استخدامه على شكل شاي أو استنشاق بخاره بعد غليه.
  • وللقرنفل أيضا فوائد جمالية، حيث يدخل في صناعة بعض مستحضرات البشرة والشعر، إذ يعمل على تقوية بصيلات الشعر، ويقلل من تساقطه، كما يساهم في تنقية البشرة من الشوائب بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا.

محاذير تناول القرنفل 

وأوضح الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، أن القرنفل من النباتات المفيدة متعددة الاستخدامات، سواء في الطبخ أو الطب البديل، ولكن يُنصح بعدم الإفراط في تناوله لتجنب أي آثار جانبية قد تنجم عن كثرة استخدامه، خصوصًا على المدى الطويل.

txt

فوائد الحرنكش، يحميك من الأورام السرطانية والتوتر والقلق

txt

فوائد الفجل، يعالج التهابات المفاصل ويحسن وظائف الكبد

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

القرنفل فوائد القرنفل فوائد القرنفل للصحة محاذير تناول القرنفل صحة الصحة الدكتور أحمد السيد

مواد متعلقة

الحلبة تنظم مستوى السكر بالدم وتعالج مشاكل المعدة

فوائد الثوم، يقوي المناعة ويحارب السرطان ويعزز صحة الكبد

فوائد الصمغ العربي، يقوى المناعة وينظم الهضم ويحمي من أمراض القلب

فوائد الفلفل الأسود في إنقاص الوزن وتحسين الهضم

ads

الأكثر قراءة

وزيرة التخطيط تزف بشرى بشأن برامج الحماية الاجتماعية

حماس لن تسلم سلاحها، توفيق عكاشة يكشف المخطط الأمريكي لضرب مناطق بالشرق الأوسط

فجر الرعب في القاهرة، ماذا أشعل لهيب مخازن أخشاب الشرابية؟

براتب خيالي، محمد شريف في الزمالك خلال ساعات

ارتفاع سعر جرام الذهب صباح اليوم الثلاثاء 15 أبريل 2025

الدولار بكام النهاردة، أسعار العملة الخضراء في البنوك المصرية (تحديث لحظي)

أحدهما المرشح الأول قبل كولر، الأهلي يبحث السير الذاتية لمدربان من ألمانيا

تطورات ساخنة بشأن تفاوض الأهلي مع مدرب الزمالك السابق

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الثلاثاء

32 جنيها سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

طن الأرز الشعير عريض الحبة يسجل حوالي 18.4 ألف جنيه اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

15 سيارة إطفاء وخسائر بالملايين.. ماذا حدث بحريق مغالق الأخشاب في الشرابية؟ (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

صفة الركوع الصحيحة وما يقال فيها من تسابيح

إقرار إخوة يوسف بالذنب، تفسير الشعراوي للآية 97 من سورة يوسف (فيديو)

تفسير رؤية اللص في المنام وعلاقتها بالتخلص من المشاكل  واستقرار الحياة الزوجية

المزيد
الجريدة الرسمية