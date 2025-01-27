فوائد القرنفل، يعزز صحة الفم ويحارب السمنة

القرنفل هو نبات أزهار مجففة من شجرة القرنفل، وهو من التوابل الشعبية التي يستخدمها الناس بكثرة.

استخدم الناس القرنفل في الطبخ والطب التقليدي لسنوات عديدة، ولكن العلماء لم يبدأوا إلا مؤخرًا في دراسة فوائده الصحية المحتملة.

الفوائد الصحية للقرنفل

القرنفل له مجموعة متنوعة من الفوائد الصحية المحتملة، بما في ذلك:

صحة الفم

يدرس الباحثون زيت القرنفل كطريقة طبيعية للحفاظ على صحة الفم بسبب تأثيره على البلاك والتهاب اللثة والبكتيريا في الفم.

قارن الباحثون فعالية غسول الفم العشبي الذي يحتوي على القرنفل والريحان وزيت شجرة الشاي مع غسول الفم بالزيوت العطرية المتوفرة تجاريًا.

كان كلا غسول الفم فعالين ضد البلاك والتهاب اللثة، مما يدل على أنهما قد يساعدان في تقليل الالتهابات والبكتيريا في الفم، وفقًا لموقع “Medical News Today” الطبي.

كما وجد الباحثون أن غسول الفم الذي يحتوي على القرنفل يقلل من عدد البكتيريا الضارة أكثر من غسول الفم التجاري.

مرض السكري

وجدت الدراسات أن مستخلص القرنفل والنيجيريسين، وهو أحد مكونات مستخلص القرنفل، يقللان من مقاومة الأنسولين في الخلايا، ووجدوا أن مستوى السكر في الدم كان أقل.

السرطان

تحتوي العديد من الأعشاب والتوابل على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، وهي مواد كيميائية تلعب دورًا في تقليل تلف الخلايا التي قد تؤدي إلى السرطان، وتحتوي نصف ملعقة صغيرة فقط من القرنفل المطحون تحتوي على مضادات أكسدة أكثر من نصف كوب من التوت الأزرق.

وفي إحدى الدراسات المعملية، وجد العلماء أن مستخلص القرنفل كان قادرًا على إبطاء نمو أنواع متعددة من خلايا السرطان البشرية، كما زاد مستخلص القرنفل من موت الخلايا في خلايا سرطان القولون.

وفي دراسة أخرى، نظر العلماء في تأثير مستحضرات مختلفة من مستخلص القرنفل على خلايا سرطان الثدي البشرية، ووجدوا أن زيت القرنفل العطري ومستخلص الإيثانول من القرنفل كانا سامين لخلايا سرطان الثدي.

أفاد المؤلفون أن القرنفل قد يكون له دور مفيد في مستقبل علاج السرطان لأنه يمكن أن يسبب موت الخلايا وإبطاء تكاثر الخلايا.

السمنة

درس العلماء أيضًا القرنفل فيما يتعلق بتأثيره المحتمل على السمنة، ووجد الباحثون أن مستخلص القرنفل قلل من حدوث السمنة الناتجة عن اتباع نظام غذائي عالي الدهون.

المخاطر والآثار الجانبيةللقرنفل

ويوجد مخاطر متعددة مرتبطة بزيت القرنفل، فقد يسبب تهيج الجلد والعين والجهاز التنفسي، أو رد فعل تحسسي على الجلد، كما أنه قابل للاشتعال وقد يكون مميتًا إذا تم ابتلاعه ودخل إلى مجرى الهواء.

قد يزيد القرنفل أيضًا من فرصة النزيف أو زيادة استجابة الجسم للوارفارين

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