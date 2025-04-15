أزمة محمد رمضان تتصاعد.. النشطاء يكشفون علاقته بحفل المثليين وتمريره رموزًا إبليسية.. فاطمة المعدول: ممثل مش صاحب رسالة.. وداعية: من لا حياء له لا خير فيه

لا تزال أزمة الممثل محمد رمضان، وظهوره مرتديا ملابس الرقص في حفل بأمريكا، تتصاعد وخاصة وارتدائه ما وصف بـ "بدلة رقص" في مهرجان فنى بأمريكا يثير الجدل بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، فالبعض يصف ملابس محمد رمضان بأنها صُممت على الطراز الفرعوني، بينما أكد آخرون أن محمد رمضان ارتدى ملابس تنسجم مع حفل موسيقي متنوع، ويحضره العديد من "المثليين"

أزمة محمد رمضان تتصاعد

علقت الكاتبة فاطمة المعدول على أزمة محمد رمضان المتصاعدة فقالت: " محمد رمضان أصلًا ممثل، يعني ولا مدرس ولا محامي ولا صاحب رسالة! ممثل يعني ممكن يلبس ست وممكن يلبس بدلة رقص وممكن يلبس ملك أوشيخ وظابط وشحات! وهو ولا ست ولا ظابط ولا شيخ ولا شحات ولا ملك! وهو بيقدم عرض، يعني شو يعني فرجه يعني بهرجه وإبهار، وقد يخرج عن المألوف حتى يدهش المتفرجين! عادي أنت حر! وهو كممثل مؤدي وبيعرض في أمريكا هو ميت حر وعشرة."

أزمة محمد رمضان وملابس الرقص، فيتو



أما الداعية الإسلامي الشيخ عبد الله الأزهري، فقال: "اللي حصل في حفلة محمد رمضان في أمريكا مش مجرد غلط، ده عار علينا كلنا كعرب ومسلمين.. ارتداء بدلة رقص في مناسبة زي دي مش مجرد اختيار لستايل أو فاشن، ده تهجم على هويتنا وقيمنا.. لما الفن يتحول لعرض مبتذل ورخيص، يبقى استهتار بكل مبادئنا.

النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من لا حياء له لا خير فيه"، يعني الحياء مش مجرد رفاهية، ده جزء من ديننا وأخلاقنا.. لو ده هو الفن اللي بنقدمه للأجيال القادمة، يبقى إحنا مش بنعلمهم حاجة غير كيف يعيشون في ضياع. لما نرضى على نفسنا إننا نكون أضحوكة أمام العالم كله، يبقى خسرنا كل حاجة. لازم نوقف ونقول كفاية، الثقافة والكرامة أهم من الشهرة بأي ثمن."

أما الدكتور جلال فؤاد عياد، أستاذ إدارة الأعمال والتخطيط الاستراتيجي بجامعة فلوريدا، فكشف عن طبيعة حفل محمد رمضان قائلًا: "يتبع الماسونية... أنا قلت الكلام دا من زمان، وأكل عيش ورزق... لكن المفروض يتمنع من كافة الأعمال الفنية داخل مصر، دا المفروض".

علاقة حفل محمد رمضان بالمثليين

وعلق البلوجر جمال التهامي قائلًا: "الفنان محمد رمضان يرتدى بدلة رقص فى مهرجان كوتشيلا لـ "المثليين" بأمريكا هذا المهرجان ترويج لـ "المثليين" من الجنسيين، هذا مجتمع الميم في مهرجان "كوتشيلا"، ويُعرف كوتشيلا، بحسب الموقع الرسمي للمهرجان، بأنه منصة للتعبير عما يصفه بـ "التنوع الثقافي والحرية الفنية".

وتابع جمال التهامي "وشهد المهرجان خلال السنوات الأخيرة اهتمامًا متزايدًا بتمثيل مثليي الجنس أو ما يُعرف بـ "مجتمع الميم"، ويقول إنه يرحب بـ "الذين تختلف توجهاتهم الجنسية أو هوياتهم الجندرية عن التصنيفات التقليدية، ويضم المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيًا وغيرهم ممن يعبرون عن أنفسهم بطرق غير نمطية"، ومحمد رمضان آخرين هم مجرد أحجار على رقعة الشطرنج، تحركها الماسونية لهدم القيم والأخلاق ولنشر المثلية بين الشباب من الجنسين"

محمد رمضان ومروجي مشاريع تدمير "الهوية"

أما عمرو فاروق، باحث في شئون الإسلام السياسي والتيارات الإصولية، فعلق على ازمة محمد رمضان قائلًا: "في إطار تحليل سلوكيات الممثل محمد رمضان، ووضعها في ميزان العقل والعرف المجتمعي، والنسق الفني، لازم تشك أنه مش مجرد فنان بيحاول لفت الانتباه إلى تصرفاته، أو أحد متسلقي الطبقات ومحدثي النعم ومتفاخريها.. لكن دون أدنى جهد سوف تضعه في إطار مروجي المشاريع التي تستهدف تدمير "الهوية" واستبدالها بثقافة استهلاكية توسعية تخدم إحدى الجمعيات “السرية” التي تحكم العالم، أو تدير ملفاته وفق رؤيتها ورغباتها ومصالحها سياسيًا وثقافيًا وفكريًا."

بدلة محمد رمضان تثير الجدل، فيتو

وقال عمر الفاروق: "اختراق الأمم وتدمير حضاراتها وعاداتها وتقاليدها المجتمعية، لم يعد يحتاج إلى آليات الحروب والمعارك التقليدية، لكنها تستند إلى أدوات أخرى أكثر وأشد تأثيرًا من المدافع والبندقية على العقول وهويتها ومرجعيتها".

وعبر البلوجر محمد سامحي بدر عن غضبه فقال: "محمد رمضان يمرّر أحيانًا رموز أبليسية مثل التركيز على الصّدر والايحاءات الانثوية... وهي هدف عالمي يذكره المشاهير، وقد ظهر محمد رمضان في واحد من أضخم البرامج الموسيقية في العالم، وشكر الله في ختام الحفل على توفيقه له!"

حكاية حفل محمد رمضان في أمريكا، فيتو

حرية الفنان مستفزة والبعض يدافع عن بدلة الرقص

ورد البلوجر طارق عبد الفتاح قائلًا: "حرية الفنان استفزتني، رأي يعتبر ما فعله محمد رمضان هو حق ويندرج تحت بند حرية الفنان! ولكن ردي أن الفنان ملتزم بثقافة مجتمعه، يمكنه أن يناقش بعض ما أعتبر ثوابت مجتمعية مناقشة فنية، تقدم رأيا لصالح تقدم المجتمع، ولكن إهانة المجتمع واحتقار ثقافته هو تشويه للمجتمع وإفساد له. الفنان حر ولكن حريته ليست مطلقة... هناك إعتبارات كتيرة أولها هو مش بيقدم فيلم كوميدي ولا مشهد يتطلب هذا، ثانيًا: في إتجاه عالمي لتقبل المثلية، واللي عمله بيخدم الفكر سواء عن عمد أو عن سهو! ثالثًا: الفنان قدوه يقلده شباب كثيرون!...يعني بكرة نشوف شباب رجالة لابسين حاجات زي دي! الحرية اللي من النوع ده يمارسها في بيته! ومش حر أنه يلتقي بإسرائيليين ويتصور معاهم، ولا في حرية وذوق في التباهي المستمر بثرواته في مجتمع فقير بيعاني اغلبيته للحصول علي لقمة العيش"!

محمد رمضان في حفل أمريكا، فيتو

في حين دافعت البلوجر مريم عبد الغني عن محمد رمضان في أزمته قائلة: "محمد رمضان في كوتشيلا وإطلالته المثيرة للجدل.محمد رمضان، أول فنان مصري وعربي يشارك في واحد من أهم المهرجانات الموسيقية في العالم: Coachella 2025. هذا الظهور في حد ذاته خطوة كبيرة لأي فنان عربي بيحلم بالوصول للعالمية، وكان من الواضح إنه عايز يسيب بصمة قوية سواء بأدائه أو بإطلالته.. أما عن اللوك اللي ظهر بيه واللي ناس كتير وصفوه بـ"بدلة رقص"، فالحقيقة من وجهة نظري إنه كان مستوحى من الطابع الإفريقي المعاصر المختلط برموز فرعونية، خصوصًا في التفاصيل الذهبية والتصميم المفتوح، بتعكس تفسيرات فنية حديثة بتظهر في عروض الأزياء العالمية لما تحب تقدم روح فرعونية بشكل رمزي ومسرحي... ببساطة بيحاول يبني طريق لنفسه على مسرح عالمي، والمفروض ده يكون مصدر فخر مش سخرية".

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