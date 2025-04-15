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ثقافة وفنون

ما يخصناش، نقابة الموسيقيين تتبرأ من حفل محمد رمضان في أمريكا

حفل محمد رمضان في
حفل محمد رمضان في أمريكا، فيتو

في ضوء ما أُثير على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إقامة الفنان محمد رمضان حفلًا غنائيًّا خارج مصر، أكد الدكتور محمد عبد الله وكيل نقابة المهن الموسيقية والمتحدث الرسمي باسمها، أن الحفل المذكور أُقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو خارج نطاق اختصاص النقابة.

 

وأضاف عبد الله أن النقابة غير معنية بإصدار تصاريح للحفلات التي تُقام خارج حدود جمهورية مصر العربية، موضحًا أن دور النقابة يقتصر على متابعة وتنظيم النشاط الفني داخل البلاد فقط، وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة للعمل النقابي.

 

وشدد المتحدث الرسمي للنقابة على أهمية تحري الدقة قبل تداول أي أخبار تتعلق بتصاريح الحفلات أو الإجراءات المتبعة من قِبل النقابة، لافتًا إلى أن النقابة حريصة دائمًا على تنظيم المشهد الفني داخل مصر بما يحفظ القيم الفنية ويراعي الضوابط المهنية.

 

وأثار الفنان محمد رمضان الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب إطلالته في مهرجان "كوتشيلا فالي" بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

 

وتعرضت إطلالة رمضان لانتقادات واسعة من قبل المتابعين الذين وصفوها بأنها غير مناسبة، في استمرار لسلسلة الإطلالات المثيرة للجدل التي يعتمدها رمضان في حفلاته.

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