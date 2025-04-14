اتحاد النقابات الفنية يدرس إحالة محمد رمضان للتحقيق

أعلن الكاتب الصحفي سيد محمود، المستشار الإعلامي لإتحاد النقابات الفنية، عن نية النقابات الفنية الثلاثة بإحالة الفنان محمد رمضان للتحقيق بسبب إطلالته في مهرجان كوتشيلا، الذي أقيم بالولات المتحدة الأمريكية.

وكتب سيد محمود عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” منشورًا قال فيه: "إلحاقا بما سبق عن محمد رمضان، سيتخذ اتحاد النقابات الفنية إجراء حول ما قام به الفنان محمد رمضان في حفله بأمريكا، عند التيقن بالصور والفيديوهات للحفل، والتحقيق معه حول الواقعة، بحضور النقباء الثلاثة، ورئيس اتحاد النقابات الفنية.. كونه فنانا ويمثل صورة الفن المصري".

وصدم الفنان محمد رمضان، الجمهور، باللوك الذي ظهر به مؤخرا، خلال إحيائه حفلا ضمن فاعليات مهرجان كوتشيلا في الولايات المتحدة الإمريكية.

وظهر “رمضان” بملابس مستوحاة من الزي الفرعوني، وغطاء للصدر يشبه بدل الرقص الشرقي المصري.

مهرجان كوتشيلا الموسيقي

"كوتشيلا"، هو مهرجان سنوي خاص بالموسيقى والفنون، يقام بصفة دورية كل عام، في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، من 12 أبريل إلى 21 من الشهر ذاته.

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