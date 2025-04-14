بعد ظهوره ببدلة رقص في أمريكا، محمد رمضان يثير غضب المصريين، والنشطاء يطالبون بمحاكمته

أثار الفنان محمد رمضان غضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي والمشاهير، بسبب ظهوره خلال الساعات القليلة الماضية بإطلالة غريبة في حفله بمهرجان كوتشيلا العالمي بأمريكا، حيث كان مرتديًا ما يشبه "بدلة الرقص"، على المسرح، وكان يرقص بشكل غريب.

محمد رمضان يثير غضب المصريين



وما زاد الأمر سوءًا، هو حمل محمد رمضان للعلم المصري، أثناء أدائه للرقصات المثيرة على خشبة المسرح، مرتديًا البدلة التي تشبه "بدلة الرقص" ما دفع النشطاء للمطالبة بعقابه على إهانة العلم المصري.

ملابس محمد رمضان المثيرة، فيتو



علق الإعلامي محمد الباز قائلًا: "دي بقت قلة قيمة.. ومحمد رمضان أصبح خطر على كل حاجة محترمة في مجتمعنا، ولازم الأطباء النفسيين يفحصوا الحالة المستعصية اللى بقى فيها"، أما الإعلامي محمد خير فوجه رسالة مختصرة لمحمد رمضان قائلًا: "كده كتيييير"!

تم تغيير اسمه من محمد رمضان الى محمد خنيثي pic.twitter.com/DOXREMDOyG — نـجـوى🇮🇶 (@najwa1n9) April 14, 2025



وقال رئيس حزب مصر الفتاة أسامة كامل: “ هذا الممثل البسيط الغلبان الفقير شكلًا وموضوعًا والمؤهل المتوسط وليس هذا عيبا علي فكرة، كيف وصل إلي مكانة بارزة وأصبح ممثلًا مقبولًا وعليه تهافت من بعض تجار الدراما... وقلنا وماله حقه وحظه رغم تصدره المشهد بدون مناسبة."

ملابس محمد رمضان تثير الجدل، فيتو

وتابع أسامة كامل: "وهذا هو زمن التوكتوك والميكروباص والحنجلة والمنجلة... والبلطجة والفوضي وتجار المخدرات، الذي ينتشر في كل أنحاء مصر بغرابة شديدة رغم جهود الأجهزة واكتشاف وضبط كميات ضخمة يوميا بس دون الإعلان عن المحرك الرئيسي التي نراها في كل مكان في مصر... وكان الاخ الممثل غريب الأطوار يستعرض أمواله وسيارته... ماشي ربما يكون هذا جزء من الدعاية والاعلام والاعلان و اكتشف في نفسه والآخرين أ نه فنان شامل بفلوسه بقي ما انت دافع ومتكلف ورزقه الله بمخرج وحرمه وصوروه أسطورة وعمدة وبطل الأبطال، ولكن أن يحسب نفسه علي شباب ورجال مصر ببدلة رقص... يبقي انت بعيد عن مصر ورجال مصر وشباب مصر..."

الذكاء الاصطناعي يصور محمد رمضان راقصة



وعبرت صفحة السيناريست عن رفضها قائلة: "يا أخى عيب عليك والله.. خذلتنا وخذلت بلدك عشان تعمل ترند.. لما تبقى مذكور في البطاقة النوع ذكر وترتدى ملابس النساء ده نسميه إيه؟ لابس بدلة رقص وبتضحك على الناس بمسابقات وبالفلوس والناس يا ما سامحتك... بس كفاية زهقنا... ومسمى نفسك نمبر وان بأمارة ايه... ارقص والبس ملابس نساء الدنيا أمامك اركض فيها وغيظ الناس بسيارتك وفلوسك... بس لازم تعلم إنك مهما عشت فإنك راحل لا محالة".

محمد رمضان والذكاء الاصطناعي، فيتو



وعبر البلوجر محمود أنور عن غضبه فقال: "حتى الذكاء الصناعي حول محمد رمضان باللبس اللى هو لابسه فى حفلة مهرجان كوتشيلا العالمي بأمريكا إلى واحدة ست رقاصة".

وقال البلوجر محمد الحمراوي: "نموذج للإنسان اللي ربنا "بيسلط عليه دماغه" علشان الناس تشوف حقيقة تفكيره...، إنه يظهر بهذا الشكل... وقبل الحفلة بيقول: يمكن مدخلش أمريكا تاني بعد الحفلة، لكن رسالة وهنوصلها... هي دي الرسالة؟!"

الذكاء الاصطناعي يرسم صورة راقصة على ملابس محمد رمضان، فيتو

محمد رمضان يهين العلم المصري في أمريكا والمطلوب محاكمته



ورد البلوجر هشام خالد غاضبًا: "أنا هحط دي هنا لأولادي وأحفادي وأحفاد أحفادي عشان يشوفوا محمد رمضان نمبر وان الممثل المجتهد الموهوب الذي اشتغل على نفسه وتعب لحد ما وصل، وحقه يتباهى بنجاحه وحقه يساعد الفقرا في العلن، واللي شاف فقر في حياته خلاه وعمله فعلا انه لما يوصل يشيل زمايله حتى أول ما عرف ان " الرقاصة " مش جاية مترددش ثواني انه يشتري " بدلة رقص" ويقوم بدورها على أكمل وجه خسارة والله..."

محمد رمضان يهين علم مصر، فيتو



وقال البلوجر رفعت سعد: "محمد رمضان.. هو مش المفروض ان في جريمة اسمها الإساءة للعلم المصرى والرموز المصرية لازم بالشكل ده حد يحاسبه علي قلة القيمة، ليه يرفع العلم وهو لابس بدلة رقص... ماهى ناقصه؟!"

وعلق البلوجر ضياء خفاجي، قائلًا: "المفروض الكائن ده يتحاكم!... محمد رمضان أهان علم مصر".

محمد رمضان دعس الاندستري كامله ات بوي وايس يعني دانسر وفوكاليست ورابر وفيجوال

اييييهههه بس ياشيخ انهيت كل اللي بالكوتيشلا ودعستهم pic.twitter.com/PUQLkZtC6U — red wine supernova (@24mytime) April 14, 2025



وعبر عدد من النشطاء عن غضبهم قائلين: "ارتدي محمد رمضان ملابس تشبه بدلة الرقص النسائية.. محمد رمضان يثير الجدل بإطلالته الغريبة في حفله بمهرجان كوتشيلا العالمي في أمريكا.. وكانت حركاته على المسرح مثيرة مثل الراقصات.. وأهان علم مصر على المسرح، والمطلوب محاكمته"

وقال سامح عامر: "رفاعي الدسوقي لو عتر فيك هيعملك إبرة الخرطوش يا محمد رمضان... عيب".

وعلق أحد النشطاء قائلًا: "محمد رمضان ارتدي بدلة رقص بترتر.. ووضع نفسه في موقف محرج في حفله بمهرجان كوتشيلا العالمي بأمريكا".



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