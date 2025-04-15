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ثقافة وفنون

المخرج محمد زكريا عن إطلالة محمد رمضان المثيرة: رفع علم مصر ببدلة رقص

المخرج محمد زكريا
المخرج محمد زكريا ومحمد رمضان، فيتو

فجَّر المخرج محمد زكريا عاصفة من الجدل على "فيسبوك"، بعدما شنَّ هجومًا لاذعًا على الفنان محمد رمضان، بسبب إطلالته المثيرة للجدل في مهرجان Coachella بالولايات المتحدة، والتي وصفها الجمهور بـ"النسائية"، ورفع خلالها علم مصر وسط آلاف الجماهير وهو يرتدي كروب توب ذهبي وجاكيت طويل أشبه ببدلة رقص.

 

كتب زكريا عبر حسابه الشخصي منشورًا ناريًا قال فيه: "مش ده اللي كان بيقول طلع السلاح وروح حارب؟ الأستاذ راح أمريكا ولبس بدلة رقص، ومفيش حد يطلع يبرر ويقول دا لبس فرعوني، أجدادنا الفراعنة ما كانوش كده".

وتابع: "مرض التريند عنده، وعمره ما هيسيبه، مع إنه مش محتاج.. ما تزعلش على الراجل لو مات، لكن ازعل عليه لو خاب".

وأكد أن تصرفاته تهزّ الصورة التي يجب أن يقدّمها الفنان المصري في الخارج.

 

أثار رمضان موجة سخرية واسعة على السوشيال ميديا بإطلالة وصفها البعض بأنها تحمل طابعًا "أنثويًا" وغير لائق، رغم محاولته دمج رموز فرعونية في تصميم اللوك من خلال الأحجار الملونة والدنانير الذهبية.

 

في المقابل، حاول رمضان الرد بطريقته الخاصة، حيث رفع علم مصر على المسرح وشارك الصورة على حسابه وكتب: "مصر هنا" مع قلب أحمر، في رسالة فخر واضحة بالهوية الوطنية والحضور العربي وسط جمهور عالمي.

 

لكن المشهد لم يمر مرور الكرام، ليُطرح السؤال الأكبر:هل نجح رمضان في تمثيل مصر عالميًّا؟ ولا خسر احترام الجمهور في سبيل لقطة تريند؟

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