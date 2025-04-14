الإثنين 14 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مصرع شابين من الفيوم في حادث تصادم دراجتين بخاريتين

مستشفي الفيوم العام،
مستشفي الفيوم العام، فيتو

لقي شابان من الفيوم مصرعهما، في حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين، على طريق قرية الزملوطي،  باتجاه الفيوم بدائرة مركز شرطة الفيوم، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف النيابة العامة.

 

مصرع شابين في حادث تصادم

كان اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة  الفيوم، يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم دراجتين بخاريتين، على طريق قرية الزملوطي، ووجود جثتين، وعلي الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين مصرع  كل من  " كريم.ح م. و" 19 سنة، و" أ. س.ا " 18 سنة، وتم نقل الجثتين بسيارتي إسعاف إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف النيابة العامة.

 

نائب رئيس جامعة الفيوم: تنمية روح الولاء لدى الطلاب أهم الأهداف الاستراتيجية للجامعة

حالة الطقس في محافظة الفيوم غدا الثلاثاء 15-4-2025

وتم تحرير محضر بالواقعة بمركز شرطة الفيوم، وأخطرت النيابة المختصة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثتين، بعد مناظرة الطب الشرعي، وانتدب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية قائد كل مركبة عن الواقعة، وتولي التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم الطب الشرعي النيابة المختصة النيابة العامة أمن الفيوم تصادم دراجتين حادث تصادم دراجتين بخاريتي مأمور مركز شرطة الفيوم محافظة الفيوم مدير أمن الفيوم مركز شرطة الفيوم مستشفي الفيوم العام مشرحة مستشفي الفيوم العام

مواد متعلقة

نائب رئيس جامعة الفيوم: تنمية روح الولاء لدى الطلاب أهم الأهداف الاستراتيجية للجامعة

حالة الطقس في محافظة الفيوم غدا الثلاثاء 15-4-2025

تقليل استخدام البلاستيك ونشر الوعي البيئي، في ورشة عمل بجامعة الفيوم

محافظ الفيوم يوجه بتوفير علاج على نفقة الدولة في لقاء خدمة المواطنين

ads

الأكثر قراءة

تراجع فى أسعار الذهب وهذا العيار وصل لـ 3940 جنيها

بعد إصابته المروعة، سيراميكا يعلن بشرى سارة بشأن القندوسي

5 جنيهات زيادة في كيلو اللبن و3 للزبادي، ارتفاع أسعار الألبان ومنتجاتها بالأسواق

الرحمة المفقودة، العثور على 3 كلاب مسممة بأكتوبر والأمن يلاحق الجناة

الزمالك يحسم الجدل بشأن مفاوضات زيزو ويطالبه بالعودة الفورية للتدريبات

التحقيق في فيديو صادم، سيارة تدهس أمين شرطة بالمرور

زغلول صيام يكتب : لمصلحة من الطرمخة على الرابطة وعلى الـ 250 ألف دولار في اتحاد الكرة؟! وشكل مودرن هيرجع كوكاكولا!

مصرع ربة منزل إثر مشاجرة مع زوجها في القليوبية

خدمات

المزيد

سعر الأرز اليوم الإثنين 14-4-2025 في الأسواق

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الإثنين

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الإثنين

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

مجموعات بطولة أمم إفريقيا للشباب 2025 تحت 20 سنة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الشرع في ترك العمل والغياب دون إذن من أجل أداء فريضة الحج؟، الإفتاء تجيب

الأدعية التي واظب عليها النبي في الركوع والسجود

ملتقى الجامع الأزهر: التاريخ يشهد على عروبة القدس وفلسطين مهما حاول العدو تزييف التاريخ

المزيد
الجريدة الرسمية