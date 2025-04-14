مصرع شابين من الفيوم في حادث تصادم دراجتين بخاريتين

لقي شابان من الفيوم مصرعهما، في حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين، على طريق قرية الزملوطي، باتجاه الفيوم بدائرة مركز شرطة الفيوم، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف النيابة العامة.

مصرع شابين في حادث تصادم

كان اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم دراجتين بخاريتين، على طريق قرية الزملوطي، ووجود جثتين، وعلي الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين مصرع كل من " كريم.ح م. و" 19 سنة، و" أ. س.ا " 18 سنة، وتم نقل الجثتين بسيارتي إسعاف إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف النيابة العامة.

وتم تحرير محضر بالواقعة بمركز شرطة الفيوم، وأخطرت النيابة المختصة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثتين، بعد مناظرة الطب الشرعي، وانتدب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية قائد كل مركبة عن الواقعة، وتولي التحقيق.

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