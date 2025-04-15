استشهاد 5 فلسطينيين إثر قصف جيش الاحتلال خيام النازحين في غزة

استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم الثلاثاء، إثر قصف جيش الاحتلال الإسرائيلى خيام النازحين فى قطاع غزة.

استهداف أحد الخيام في منطقة المواصي

وذكرت مصادر فلسطينية أن 3 فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون جراء استهداف أحد الخيام في منطقة المواصي غرب خان يونس جنوب القطاع وفي بيت لاهيا (شمال)، استشهد فلسطينيان في قصف خيمة في محيط أحد الملاعب.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل عدوانها المتصاعد على مدينة طولكرم

في سياق متصل، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها المتصاعد على مدينة طولكرم ومخيمها شمال الضفة الغربية لليوم الـ79 على التوالي، ولليوم الـ66 على مخيم نور شمس، وسط تصعيد ميداني مستمر، وتعزيزات عسكرية ومداهمات واعتقالات.

جدير بالذكر أنه وقع 3500 أكاديمي إسرائيلي على عريضة تدعو إلى إعادة المحتجزين في قطاع غزة، حتى لو كان الثمن وقف الحرب بشكل فوري.

مقتل محتجزين وجنود

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الأكاديميين الإسرائيليين يؤكدون أن الحرب تخدم مصالح سياسية وشخصية، واستمرارها سيؤدي إلى مقتل محتجزين وجنود.

وأضافت الصحيفة الإسرائيلية، نقلًا عن الأكاديميين الإسرائيليين، تأكيدهم أن الاتفاق وحده هو الكفيل بإعادة المحتجزين.

إنهاء الحرب في غزة

جاء ذلك بالتزامن مع توقيع عدد من رؤساء "الموساد" السابقين على عريضة تطالب بإنهاء الحرب في غزة.

طلب أكثر من 250 من متقاعدي جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد)، و150 طبيبًا من قوات احتياط جيش الإحتلال الإسرائيلي، بإنهاء الحرب على غزة، لينضموا بذلك إلى مئات من الطيارين والمظليين، والوحدة 8200، وسلاح المدفعية بالجيش الإسرائيلي.

أثاروا ضجة في جيش الاحتلال الإسرائيلي

وبادر أكثر من 250 من عناصر الموساد السابقين إلى التوقيع على عريضة مفتوحة يعبرون فيها عن دعمهم لعريضة الطيارين الإسرائيليين، الذين أثاروا ضجة في جيش الاحتلال الإسرائيلي بمطالبتهم بالتركيز فقط على إعادة المحتجزين الإسرائيليين من غزة، حتى لو كان الثمن إنهاء الحرب على القطاع الفلسطيني فورًا، بحسب "يديعوت أحرونوت".

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