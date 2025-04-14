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سياسة

خبير: الاعتداءات المتكررة على الأقصى تفضح مخطط الاحتلال تجاه القدس

احمد فؤاد انور،فيتو
احمد فؤاد انور،فيتو

أكد الدكتور أحمد فؤاد أنور أستاذ العبريات بكليه الأداب جامعه الإسكندرية، أن العدوان الاسرائيلي المستمر على المسجد الاقصى والذى يواكب عيد الفصح اليهودي هو اعتداء يتكرر بصفه دورية من خلال الاقتحامات التي يقوم بها المستوطنين اليهود تحت حمايه الشرطة الاسرائيلية ولكن هذه المره تأتي في توقيت بالغ الحساسية بسبب ما تمر به المنطقة من الحرب بين اسرائيل والمقاومة في قطاع غزة.

 

الاعتداءات تفضح المخططات الاسرائيليه

 

وأكد فؤاد انور في تصريح لفيتو، أن هذه الاعتداءات تفضح المخططات الاسرائيليه التي تدعي محاربة المقاومة الفلسطينية وحركه حماس لكن في الحقيقه هم يستهدفون القدس من مسلمين ومسيحيين وفي نفس اليوم الذي تم فيه اقتحام المسجد الاقصى بواسطه عشرات من المستوطنين اليهود تم منع عشرات من الاخوه المسيحيين من الوصول الى القدس الشرقيه للاحتفال بعيد احد الشعانيين.

وقال: هذا الامر يدل على ان العنصريه الاسرائيليه والاحتلال الاسرائيلي يستهدف الامه العربيه ككل ومن هنا يتعاملون باستعلاء وعدوانيه وهذا الامر ينطبق على حصار  الفلسطينيين في المخيمات  وتدمير البنية  التحتيه والمباني لاجبارهم  على التهجير خارج الاراضي الفلسطينية.

وتابع: ما يحدث في غزه ليس ببعيد عما يحدث في القدس ولعل العدوان الاخير على مستشفى المعمداني جاء باعتراف لاول مره من جانب اسرائيل بالامر الذي يمثل تحدي لمشاعر جميع المسلمين  والمسيحيين معا ودير السلطان بالقدس الشرقيه محاط باعتداءات إسرائيليه بصفة مستمرة،  وكل عيد فصح يهودي يتعمد  الجيش الاسرائيلى  التضييق على الشعب الفلسطيني وهذا الامر سيكون له انعكاسات سلبيه وردود افعال عربيه واسلاميه على هذه التجاوزات.

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القدس قطاع غزة المسجد الأقصى الاعتداءات الاسرائيلية دير السلطان

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