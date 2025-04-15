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خارج الحدود

روسيا تدمر منشأة عسكرية أوكرانية بطائرة دون طيار

منشأة عسكرية أوكرانية
منشأة عسكرية أوكرانية

تمكن مشغل طائرة روسية دون طيار، من طراز "أوفود"، بمساعدة نظام التحكم الجديد "أوربيتا"، من ضرب هدف أوكراني يقع بالقرب من تشاسوف يار، في جمهورية دونيتسك الشعبية، ولأول مرة أثناء وجوده في موسكو.


وقام طاقم الطائرة دون طيار، من كتيبة إسبانيولا، المتمركز بالقرب من تشاسوف يار، في جمهورية دونيتسك الشعبية، بإعداد طائرة دون طيار هجومية من طراز "أوفود" لمهمة قتالية.


وتمكن مشغل الطائرة دون طيار، الذي كان متواجدًا في مدينة موسكو، من السيطرة على الطائرة دون طيار باستخدام نظام "أوربيتا"، وأقلع بها.

وعملت مجموعة المقاتلين والمهندسين المتمركزة بالقرب من تشاسوف يار، كحلقة وصل للمشغلين في موسكو.

وتمكنت طائرة "أوفود" دون طيار، التي يتم التحكم بها من موسكو عبر نظام "أوربيتا"، من الطيران لمسافة تزيد عن 11 كيلومترًا من نقطة إقلاعها إلى هدفها وإصابة هدفها بنجاح.


وقال قائد ومؤسس لواء المتطوعين "إسبانيولا"، ذو الاسم الحركي "إسبانيتس" (الإسباني): "تم تأكيد تدمير الهدف، من خلال لقطات المراقبة الموضوعية التي تم التقاطها باستخدام طائرة استطلاع مسيرة، ولأول مرة على الإطلاق، شهدنا اليوم استخدامًا قتاليًا لطائرة مسيرة من موسكو مع تدمير هدف في تشاسوف يار... تحققنا من أمرين".

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