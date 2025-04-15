لليوم الثاني، انخفاض أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 15- 4 - 2025 في الفيوم

استقرت أسعار الفراخ البيضاء تربية بيتي في محافظة الفيوم، اليوم الثلاثاء، لليوم الثاني على التوالي، وتراوحت ما بين 70 و75 جنيها للكيلو، بينما سجلت الفراخ البيضاء إنتاج المزارع أسعارا تراوحت ما بين 81 و86 جنيها للكيلو، وسعر كيلو الفراخ البيضاء الأمهات 75 جنيها للكيلو.

كما تراوحت أسعار الفراخ البلدى ما بين 90 و105 جنيها، وأسعار البط المولر ما بين 95، و100 جنيها للكيلو، والبط الفرنساوي الأبيض ما بين 85 و90 جنيها، والبط البلدي هجين ما بين 120 و130 جنيها، والبط البلدي الحر تربية بيتي 140 إلى 150جنيها، وسعر كيلو الأرنب البلدي 120 جنيها، والبط الميسكوفي 150 جنيها، وتراوح سعر بيع كيلو الفراخ الرومي ما بين 160 و175 جنيها.

أسعار مشتقات الدواجن في أسواق الفيوم

وتراوح سعر كيلو البانيه 200 و210 جنيها، وفي السوبر ماركت 220 جنيها، وكيلو الأوراك 85 جنيها، وكيلو كبد وقوانص 100 جنيها، كيلو صدور بالعظم 140 جنيها، كيلو الدبابيس140 جنيها، كيلو شيش طاووق 200 جنيها، كيلو حمام كداب 135 جنيها، كيلو كبدة صافى 110 جنيها، كيلو بانيه استربس صوبع 200 جنبها، كيلو بانيه شاورما مكعبات 200 جنيها، كيلو بانيه مخلي صدور سليمة 200 جنيها، كيلو الأجنحة 70 جنيها، كيلو الهياكل 45 جنيها.

مبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية

كان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، قد أعلن عن تدشين المرحلة الثالثة لمبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية داخل مدينة الفيوم، وتطبق أسعار المبادرة يوم الخميس من كل أسبوع، ويصل سعر الكيلو إلى 325 جنيها، ويتم البيع في 8 منافذ موزعة على أحياء مدينة الفيوم بالكامل ومدينتي أبشواي وسنورس، ويشارك في المبادرة عدد من مربي الماشية ومحلات الجزارة وسلسلتين لتجارة المواد الغذائية الشهيرة بمدينتي أبشواي الفيوم.

يذكر أن أسعار اللحوم الحمراء في القرى والمراكز الأخرى تتراوح ما بين 300 و350 جنيها حسب طبيعة كل قرية أو مركز على حدة، فالقري التي بها عدد كبير من المربين ينخفض فيها السعر عن باقي القرى.

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