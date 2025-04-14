السيطرة على حريق بمحيط مقر شركة في بولاق الدكرور (صور)

نجحت قوات الدفاع المدني بمديرية أمن الجيزة من السيطرة على حريق اندلع بمحيط مقر شركة الزهور بشارع ناهيا بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

وقد تسبب الحريق في حالة من الذعر بين الأهالي والعاملين بالمنطقة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، مدعومة بسيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني حول موقع الحريق لمحاصرة النيران ومنع امتدادها للعقارات المجاورة.



وبدأت قوات الحماية المدنية في تنفيذ عمليات التبريد، بعد السيطرة على ألسنة اللهب ومحاصرة الحريق، وذلك لمنع تجدد الاشتعال مرة أخرى، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لمعرفة أسباب الحريق، كما يجري حاليًّا حصر الخسائر المادية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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