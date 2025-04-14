الحماية المدنية تدفع بـ3 سيارات إطفاء لإخماد حريق في ورشة ملابس بالسلام

دفعت قوات الدفاع المدني بمديرية أمن الجيزة بـ 3 سيارات إطفاء نجحت في السيطرة علي حريق وقت داخل ورشة ملابس بالطابق الثاني بالعقار رقم 3 والمكون من 9 أدوار الواقع بشارع الإمام البخاري، بدائرة قسم شرطة أول السلام.

وكان قد تلقي مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من من أحد العقارات بداىرة قسم شرطة السلام.

وعلي الفور انتقلت قوات الدفاع المدني والإنقاذ البري لمكان الواقعة.

وتبين بالفحص الذي تم من خلال قوات البحث الجنائي أن الحريق اشتعل بورشة ملابس بالطابق الثاني بالعقار رقم 3 والمكون من 9 أدوار بسبب ماس كهربائي واسفر عن خسائر في الملابس الموجودة بالورشة دون وجود إصابات.

ويواصل فريق من المعمل الجنائي فحص اثار الحريق للوقوف علي ملابساته وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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