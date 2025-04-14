القبض على عاطل متهم بمعاكسة فتاة وقتل شقيقها في الهرم

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على عاطل متهم بقتل كهربائي إثر تعرضه لطعنة نافذة في الصدر بسلاح أبيض (مطواة قرن غزال )، خلال محاولته الدفاع عن شقيقته التي تعرضت للمعاكسة من قبل المتهم بدائرة قسم شرطة الهرم، وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة، وأرشد عن السلاح المستخدم في الجريمة.



تلقى مدير المباحث الجنائية بالجيزة، اللواء هاني شعراوي، إخطارًا من رئيس قطاع غرب الجيزة، العميد عمرو حجازي، يفيد بمقتل شاب في مشاجرة بدائرة قسم شرطة الهرم.

وعلى الفور، انتقل رئيس مباحث الهرم، المقدم مصطفى الدكر، ومعه معاون المباحث، النقيب أحمد عبادة، وقوة أمنية إلى موقع الحادث.

وتبين من التحريات أن المجني عليه يُدعى يعمل كهربائيًا، وكان يسير مع شقيقته في أحد شوارع المنطقة، حين تعرضت الأخيرة لمعاكسة من عاطل يُدعى يبلغ من العمر (22 عامًا).

وفي أعقاب ذلك، حدثت مشادة كلامية بين المجني عليه والمتهم، تطورت إلى مشاجرة، استل خلالها المتهم مطواة من طيات ملابسه، وسدّد بها طعنة نافذة بصدر المجني عليه، أردته قتيلًا في الحال.

تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات.



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