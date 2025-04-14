الإثنين 14 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

القبض على عاطل متهم بمعاكسة فتاة وقتل شقيقها في الهرم

ضبط متهم بقتل كهربائي
ضبط متهم بقتل كهربائي في الهرم،فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على عاطل متهم بقتل  كهربائي  إثر تعرضه لطعنة نافذة في الصدر بسلاح أبيض (مطواة قرن غزال )، خلال محاولته الدفاع عن شقيقته التي تعرضت للمعاكسة من قبل المتهم بدائرة قسم شرطة الهرم، وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة، وأرشد عن السلاح المستخدم في الجريمة.


تلقى مدير المباحث الجنائية بالجيزة، اللواء هاني شعراوي، إخطارًا من رئيس قطاع غرب الجيزة، العميد عمرو حجازي، يفيد بمقتل شاب في مشاجرة بدائرة قسم شرطة الهرم.

 

وعلى الفور، انتقل رئيس مباحث الهرم، المقدم مصطفى الدكر، ومعه معاون المباحث، النقيب أحمد عبادة، وقوة أمنية إلى موقع الحادث.

وتبين من التحريات أن المجني عليه يُدعى يعمل كهربائيًا، وكان يسير مع شقيقته في أحد شوارع المنطقة، حين تعرضت الأخيرة لمعاكسة من عاطل يُدعى  يبلغ من العمر (22 عامًا).

وفي أعقاب ذلك، حدثت مشادة كلامية بين المجني عليه والمتهم، تطورت إلى مشاجرة، استل خلالها المتهم مطواة من طيات ملابسه، وسدّد بها طعنة نافذة بصدر المجني عليه، أردته قتيلًا في الحال.

تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات.
 

إخماد حريق بمقر نقابة المعلمين في إمبابة دون إصابات

القبض على سائق دهس عاملا بالشرابية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية كهربائى مطواة قرن غزال المباحث الجنائية
ads

الأكثر قراءة

الزمالك يحسم الجدل بشأن مفاوضات زيزو ويطالبه بالعودة الفورية للتدريبات

التحقيق في فيديو صادم، سيارة تدهس أمين شرطة بالمرور

أشرف زكي مهاجما الحكومة بسبب لجنة الدراما: "بيهمشونا وبيلغوا دورنا "

الحكومة تكشف مفاجأة بشأن مخطط تطوير "نزلة السمان" ومصير المنازل

محمود الخطيب يشهد على عقد قران ليلى أحمد زاهر والمنتج هشام جمال (فيديو وصور)

رويترز: توقعات بخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 2%

الرحمة المفقودة، العثور على 3 كلاب مسممة بأكتوبر والأمن يلاحق الجناة

5 جنيهات زيادة في كيلو اللبن و3 للزبادي، ارتفاع أسعار الألبان ومنتجاتها بالأسواق

خدمات

المزيد

بـ 32 جنيها اشتري كيلو السكر اليوم الإثنين

سعر الأرز اليوم الإثنين 14-4-2025 في الأسواق

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الإثنين

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

مصر تزين قائمة المنتخبات الأفريقية المتأهلة إلى كأس العالم تحت 17 عامًا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من الأشهر الحرم، تعرف على فضل شهر ذي القعدة ومعناه

تفسير حلم الذئب في المنام وعلاقته بالابتعاد عن ارتكاب الذنوب

ما حكم الشرع في ترك العمل والغياب دون إذن من أجل أداء فريضة الحج؟، الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية