نشوب حريق داخل مطعم شهير فى مدينة نصر

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، اليوم الإثنين، في السيطرة على حريق اندلع داخل مطعم شهير بمنطقة الحي السابع بمدينة نصر، دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية.

حريق داخل مطعم شهير فى مدينة نصر دون إصابات

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد باندلاع حريق داخل أحد المطاعم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث.

وتم الدفع بسيارتي إطفاء، وجرت السيطرة على الحريق وإخماده بالكامل، وتبين من المعاينة الأولية أن النيران اشتعلت في المطبخ نتيجة ماس كهربائي، دون أن تمتد لباقي أجزاء المطعم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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