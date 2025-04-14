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حوادث

السيطرة على حريق داخل عقار سكني بشارع إيران في الدقي

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق داخل عقار سكني بشارع إيران في الدقي

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق اندلع داخل شقة سكنية بالطابق الخامس في أحد العقارات بشارع إيران المتفرع من شارع مصدق بمنطقة الدقي، دون وقوع أي إصابات.

السيطرة على حريق داخل عقار سكني بشارع إيران في الدقي دون إصابات

 

كانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا يفيد باشتعال النيران في عقار سكني، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده قبل امتداده لباقي الطوابق.

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ويُجري رجال المباحث معاينة للوقوف على أسباب اندلاع الحريق، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لإخطار النيابة المختصة لتولي التحقيق.
 

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