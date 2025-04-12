السبت 12 أبريل 2025
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خارج الحدود

أول تعليق من مبعوث ترامب على المفاوضات مع إيران

ستيف ويتكوف، فيتو
ستيف ويتكوف، فيتو

وصف المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، اليوم السبت، المفاوضات مع إيران بأنها إيجابية وبناءة.

 

ويتكوف يصف المفاوضات مع إيران بأنها إيجابية وبناءة

 

ونقلت شبكة "NBC" عن ويتكوف قوله: "أجرينا محادثة إيجابية وبناءة للغاية مع الجانب الإيراني". وأشار ويتكوف إلى أنه سيعود إلى الولايات المتحدة في 12 أبريل لإطلاع ترامب نتائج المفاوضات.

ومن جانبه قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم السبت، إن المفاوضات غير المباشرة مع الفريق الأمريكي اليوم في العاصمة العمانية مسقط، كانت بناءة وفي أجواء هادئة بعيدا عن لغة الإساءة.

المفاوضات الأمريكية الإيرانية 


وأضاف عراقجي : تحدثنا ما يقارب ساعتين ونصف بمساعدة وزير الخارجية العماني، وكان اجتماعا بنّاءا في أجواء هادئة بعيدا عن لغة الإساءة.
 

وتابع: من المحتمل أن تعقد الجولة الثانية السبت القادم، والطرفان لا يرغبان في إطالة أمد المفاوضات والطرف المقابل حاول إثبات حسن نواياه في المفاوضات.
 

موعد الجولة الثانية من المفاوضات الأمريكية الإيرانية

واستطرد: علينا أن نقيّم هذه الجولة في إيران خلال الأيام القادمة، ونسعي من الجولة الثانية تحديد تفاصيل ومحاور المفاوضات ومنها الجدول الزمني لها وفي الجولة القادمة سنعمل علي تحديد الإطار العام للمفاوضات المحتملة.

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