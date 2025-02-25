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حوادث

تحرير 57 ألفًا و119 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

تحرير 57 ألفا و119
تحرير 57 ألفا و119 مخالفة مرورية متنوعة خلال حملات بالطرق

شن  ضباط الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن، حملات موسعة؛ لتحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

مخالفات مرورية متنوعة خلال حملات بالطرق

وأسفرت جهود الحملات - التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى 24 ساعة – عن تحرير 57 ألفا و119 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها  44 ألفا و432 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و911 مخالفة السير بدون تراخيص، و12 مخالفة موقف عشوائي، مخالفات التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و8 مخالفات شروط التراخيص و30 مخالفة دراجة نارية.

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وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية وتحقيق الانضباط المروري بالشارع المصري.

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