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حوادث

تحرير 43 ألفا و204 مخالفات مرورية خلال 24 ساعة

حملة مرورية، فيتو
حملة مرورية، فيتو

شن ضباط الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن، حملات موسعة؛ لتحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

تحرير مخالفات مرورية متنوعة خلال حملات بالطرق

 

وأسفرت جهود الحملات - التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى 24 ساعة – عن تحرير 43 ألفا و204 مخالفات مرورية متنوعة، من بينها 29 ألفا و386 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و770 مخالفة السير بدون تراخيص، و16 مخالفة موقف عشوائي، ومخالفات التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و13 مخالفة شروط التراخيص و22 مخالفة دراجة نارية.

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وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية وتحقيق الانضباط المروري بالشارع المصري.

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