صفة الركوع الصحيحة وما يقال فيها من تسابيح

الركوع فرض وركن من أركان الصلاة، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون [الحج: 77].

فما هي صفة الركوع الصحيحة وما حكم التسبيح في الركوع والسجود.. هذا ما سنتعرف عليه خلال هذا التحقيق.



صفة الركوع الصحيحة في الصلاة وحكم التسبيح في الركوع والسجود

الأحاديث الواردة في الركوع

عن عقبة بن عامر: "أنه ركع فجافى يديه، ووضع يديه على ركبتيه، وفرج بين أصابعه من وراء ركبتيه، وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي" رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي.

وعند النسائي: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع اعتدل ولم يُصوبَ رأسه ولم يقنعه.

ومعنى (يصوب): يميل به إلى أسفل ومعنى (يقنعه): يرفعه إلى أعلى.



وعن علي رضي الله عنه قال: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع لو وُضع قدح من ماء على ظهره لم يهرق" رواه أحمد وأبو داود في مراسيله.



حكم استواء الظهر في الركوع

من المعلوم أن عدم استواء الظهر في الركوع يعني عدم الاطمئنان، وذلك مبطل للصلاة، لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن رجلًا دخل المسجد فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: "ارجع فصل فإنك لم تصل"، فصلى، ثم جاء فأمره بالرجوع، فعل ذلك ثلاث مرات، فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره، فقال عليه الصلاة والسلام: "إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعًا، ثم ارفع حتى تعتدل قائمًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم ارفع حتى تستوي قائمًا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها". ومن هنا كانت الطمأنينة واجبة في الركوع، وغيره من الأركان.



أما إذا كان المراد بعدم الاستواء ألا يكون الظهر مستقيمًا، فإن الصلاة صحيحة إذا اطمئن، لأنه ينطبق عليه أنه أتى بالركوع المجزئ، وإن فاته الكمال.



وعليه فالحاصل أن من حقق القدر المجزئ من الركوع، فصلاته صحيحة، ولكن السنة في الركوع تسوية الرأس بالعجز (مؤخرة الشخص) والاعتماد باليدين على الركبتين مع مجافاتهما عن الجنبين، وتفريج الأصابع على الركبة والساق، وبسط الظهر.

صفة الركوع الصحيحة في الصلاة وحكم التسبيح في الركوع والسجود



صفة الركوع قائما

علي المصلى القائم أن ينحني بحيث يَستوي ظهره وعنُقه، ويمدُّهما كالصفيحة، وينصب ساقيه إلى الحقو، ولا يثني ركبتيه، ويضع يديه على ركبتيه، ويأخذُهما بهما، ويفرِّق بين أصابعه حينئذ، ويوجِّهها نحو القِبلة، وإن كانت إحدى يدَيه مقطوعة أو عليلة، فعَل بالأخرى ما ذكرنا، فإن لم يُمكنه وضعهما على ركبتيه أرسلهما، ويُجافي الرجلُ مِرفقَيه عن جنبيه، ولا تُجافي المرأة.

صفة الركوع قاعدا

أقلُّه: أن يَنحني قدر ما يُحاذي وجهه ما قُدام ركبتَيه من الأرض.وأكمله: أن يَنحني بحيث تُحاذي جبهته موضع سجوده، وأما سجوده، فكسجود القائم، هذا إذا قدر القاعد على الركوع والسجود، فإن عجز لعلَّة بظهرِه، أو غيرها، فعل المُمكن من الانحناء.

ولو قدر القاعد على الركوع وعجَز عن وضع الجبهة على الأرض، نُظِرَ، إن قدر على أقل ركوعِ القاعدِ وأكمَلِه مِن غير زيادة أتى بالمُمكِن، مرة عن الركوع، ومرة عن السجود، ولا يضرُّ استواؤهما.وإن قدر على زيادة على كمال الركوع وجب الاقتصار في الانحناء للركوع على قدر الكَمال، ليتميَّز عن السجود.

حكم التسبيح في الركوع والسجود



اختلف العلماء في التسبيح في الركوع والسجود، على قولين:



القول الأول: أن التسبيح في الركوع والسجود واجب، وهذا مذهب الحنابلة، والظاهرية، وطائفة من أهل الحديث، وقول داود، واختاره ابن تيمية واستظهره الصنعاني، وهو اختيار ابن باز، وابن عثيمين واستدلوا بما روي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه، أنه قال: (لما نزلت: فسبح باسم ربك العظيم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم، فلما نزلت: سبح اسم ربك الأعلى، قال: اجعلوها في سجودكم) وقالوا إن هذا أمر، والأمر للوجوب.



القول الثاني: أن التسبيح في الركوع والسجود سنة، وهذا مذهب الجمهور؛ من الحنفية، والمالكية، والشافعية، ورواية عن أحمد، وهو قول أكثر الفقهاء لما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل، فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل - ثلاثا -، فقال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره، فعلمني، فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها) وأن النبي صلى الله عليه وسلم علم الأعرابي الصلاة، وليس فيها تسبيح.



ثانيا: لأن النص تناول الركوع والسجود دون التسبيح فيهما، فلا يزاد على النص



ثالثا: ولأنه لو كان واجبا لم يسقط بالسهو، كالأركان.





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