"مصر في عيون شبابها" ندوة بـ تربية الفيوم

عقد مركز إعلام الفيوم بالتعاون مع جامعة الفيوم، ندوة تحت عنوان "مصر في عيون شبابها"، بكلية التربية، في إطار سلسلة اللقاءات التي أطلقتها الهيئة العامة للاستعلامات لتعزيز القيم الوطنية والانتماء لدى الشباب.

رسائل الهيئة العامة للاستعلامات

قالت سهام مصطفى مدير مركز إعلام الفيوم، أن الهيئة العامة للاستعلامات تقدم رسائل مهمة تستهدف رفع الوعي لدى المواطنين لمواكبة مختلف القضايا القومية والمجتمعية، وتعزيز الحوار والتواصل خاصة مع الشباب وترسيخ روح الانتماء وتشجيعهم على المشاركة بفعالية لتحقيق التماسك الوطنى.

دور المؤسسات التعليمية في تشكيل ثقافة المجتمع

فيما قال الدكتور عرفة صبري نائب رئيس جامعة الفيوم: إن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ لها دور ﻣﻬم ﻓﻲ ﺗﺷﻛﻳﻝ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺗﻘﻊ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣﺳؤوﻟﻳﺔ ﻋظﻳﻣـﺔ ﻓـﻲ ﻏرس اﻟﻘﻳم اﻹﻳﺟﺎﺑﻳﺔ واﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻔﻛرﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗواءم ﻣﻊ اﻟﻔطرة اﻟﺳﻠﻳﻣﺔ، وﺗﺗﻔـق ﻣﻊ ﻗﻳم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺗوﺟﻬﺎﺗﻪ ﻣن ﺧـﻼﻝ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ واﻷﻧشطﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻬـﺎ وﻳﺗﺿﺢ أﻫﻣﻳـﺔ دورﻫـﺎ ﻓﻲ الحفاظ ﻋﻠـﻰ اﻷﻣن اﻟﻔﻛري ﻛوﻧﻬﺎ ﺗﺿم ﻓﺋﺔ ﻣـن أﻫـم ﻓﺋـﺎت المجتمع وﺛـروة ﻣـن أﻏﻠـﻰ ﺛـروات اﻷﻣـم أﻻ وﻫـﻲ ﻓﺋـﺔ الشباب وﻣﺎ ﻳﺗم ﺗﻘدﻳﻣﻪ ﻟﻬم ﻓﻲ ﻫــذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت سينعكس ﻋﻠﻰ ﺗﺻرﻓﺎﺗﻬم وسلوﻛﻬم، وتوفر الجامعات للطلاب بجانب المعرفة الأكاديمية، المهارات العملية والخبرات التي يحتاجون إليها للنجاح في حياتهم المهنية، وتزودهم بالأدوات اللازمة للتعامل مع التحديات المختلفة.

أهداف استراتيجية للجامعة تساعد علي تنمية روح الانتماء

وقال الدكتور شريف العطار نائب رئيس جامعة الفيوم: ن أحد أهم الأهداف الاستراتيجية للجامعة تنمية روح الولاء والانتماء لدى الطلاب، في إطار الحرص على بناء الإنسان المصري المتوازن، الذي يتمتع بالوعي المجتمعي، وقيم المواطنة ليسهم في بناء وطنه، وتنمية مجتمعه، وتلبية متطلبات التنمية المستدامة، والتي تتطلب مواطنين مدركين لمسئولياتهم تجاه مجتمعهم ووطنهم.

وأشار إلى أن الأنشطة الطلابية تمثل جانبًا هامًا من المجالات التي تحظى باهتمام كبير في التعليم الجامعي بصورة خاصة، للدور الكبير الذي تلعبه في تكوين شخصية الطالب وتنميتها من مختلف جوانبها العقلية والنفسية والاجتماعية، وتعمل بالتالي على تنمية مهاراته.

تحديات تواجه مصر

كما وجه المستشار محمود عبد التواب مبارك نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، الشباب الى التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري، ووجوب الانتماء والولاء للوطن والاعتزاز والافتخار بتاريخ مصر، وضرورة مواجهة الفتن والشائعات ودعا الشباب الى ضرورة الاصطفاف وان يكونوا على قلب رجل واحد فمصر تحتاج الى شبابها.

وقالت مروة إيهاب أبو صميدة أخصائي الإعلام بالمركز، أنه تم إعلان عدد من التوصيات لدعم شباب مصر وبناء مستقبل أفضل للبلاد، منها تطوير المناهج الدراسية لتواكب التطورات العالمية وتعزز المهارات العملية، وضرورة توفير فرص تدريب في مختلف المجالات لتطوير المهارات والخبرات، وتشجيع الشباب على الابتكار ودعم المشاريع الريادية، والمشاركة في الأنشطة المجتمعية.

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