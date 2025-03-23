الاستعدادات النهائية لامتحانات الشهادة الإعدادية والدبلومات الفنية بالجيزة

عقد سعيد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، اجتماعًا موسعًا صباح اليوم مع مديري عموم الإدارات التعليمية، بحضور ريحاب عريق، وكيل المديرية، وسحر مصطفى، مدير عام الشؤون التنفيذية، لمتابعة الاستعدادات النهائية لامتحانات الشهادة الإعدادية والدبلومات الفنية.

الامتحانات مرآة لنجاح الإدارة التعليمية

وأكد عطية خلال الاجتماع أن الامتحانات لا تختبر الطلاب فقط، بل تمثل مقياسًا لمدى جاهزية الإدارات التعليمية، وانضباط المدارس، وكفاءة الأداء الإداري من القاعدة إلى القمة. وشدد على ضرورة توفير بيئة آمنة للطلاب، مع ضمان انتظام أوراق الامتحانات ووجود مراقبين أكفاء على قدر المسؤولية.

وقال عطية: "كل لجنة امتحان هي مساحة لقياس وعي، ومرآة لأداء إدارة بأكملها، وليست مجرد مقعد وطالب وسؤال".

توجيهات مشددة لضمان انتظام الامتحانات

وخلال الاجتماع، وجه وكيل الوزارة بضرورة الالتزام التام بالتعليمات الوزارية المنظمة للامتحانات، والتنسيق الفوري بين الإدارات التعليمية ومراكز توزيع الأسئلة، لضمان وصول أوراق الامتحانات كاملة دون أي نقص.

كما شدد على عدة إجراءات أساسية، منها التأكد من عدم وجود أي أوراق ناقصة داخل المظاريف، ومتابعة أعمال الصيانة البسيطة باللجان لضمان سلامة الإنارة والتهوية، ومراعاة معايير الصحة والسلامة، خاصة فيما يتعلق بالكثافات داخل اللجان، ومنع دخول الهواتف المحمولة إلى اللجان بشكل تام.

وأشار عطية إلى أن المعلم المكلف بالملاحظة أو التصحيح أو الرصد، يحمل مسؤولية وطنية كبرى، باعتباره مؤتمنًا على مستقبل الطلاب، وهو في موقع لا يقل أهمية عن أي منصب قيادي، مؤكدا أنه سيتم تفعيل إجراءات المحاسبة بحق أي تقصير يؤثر على سير الامتحانات أو يضر بحقوق الطلاب.

غرفة عمليات لمتابعة الطوارئ

وفي ختام الاجتماع، شدد عطية على ضرورة الحفاظ على روح الانضباط والالتزام الكامل داخل اللجان، مع التأكيد على التواصل الفوري مع غرفة العمليات المركزية بالمديرية في حال حدوث أي طارئ.

واختتم كلمته بقوله:"امتحانات الشهادة الإعدادية والدبلومات الفنية ليست مجرد نهاية فصل دراسي، بل هي خطوة فاصلة في مستقبل أبنائنا، ومسؤوليتنا أن نعبر بهم إلى برّ النجاح بأمان ونزاهة".

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