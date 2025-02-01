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أسرة التربية الفنية بالإسكندرية تشارك في فعاليات جناح الأزهر بمعرض القاهرة للكتاب

فعاليات جناح الأزهر
فعاليات جناح الأزهر بمعرض القاهرة الكتاب

شاركت أسرة التربية الفنية بالمنطقة الازهرية بالإسكندرية،  تحت إشراف  منال حلمي، موجه عام التربية الرياضية، في ورش العمل الفنية المقامة بالجناح، يأتى ذلك في إطار أنشطة جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وبتوجيهات الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية.

 

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وقد قام ياسر عبد العال  معلم التربية الفنية بمعهد بنين أبو العيون، وأمين خميس – معلم التربية الفنية بمعهد بنين سموحة، بتقديم أنشطة فنية متنوعة أمام الجمهور، شملت تنفيذ لوحات بأسلوب الطباعة، والرسم بالألوان والخامات المختلفة، وتعليم الرسم من خلال خطوات مبسطة، مع تقديم شرح تفصيلي لمراحل العمل.

وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص الأزهر الشريف على نشر الثقافة الفنية وتعزيز الإبداع، بما يسهم في تنمية الوعي الفني لدى الجمهور.

 

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التربية الفنية بالمنطقة الازهرية بالاسكندرية عبد العزيز أبو خزيمة الأزهر الشريف

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