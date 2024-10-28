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مدير تعليم بورسعيد يتفقد مصابي حادث طريق الشادر بمستشفى 30 يونيو (صور)

مدير تعليم بورسعيد
مدير تعليم بورسعيد يتفقد الطلاب المصابين، فيتو

تفقد طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم، مستشفى 30 يونيو، التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، للاطمئنان على الطلاب مصابي حادث السير بطريق الشادر "الشرقية – بورسعيد" وذلك بصحبة محمد بدوي مدير إدارة بحر البقر التعليمية ووكيلها  باسم الجوهري ورائد شاهين مدير المكتب الفني لمدير المديرية.

مدير تعليم بورسعيد يتفقد الطلاب مصابي حادث طريق الشادر، فيتو 
مدير تعليم بورسعيد يتفقد الطلاب مصابي حادث طريق الشادر، فيتو 

 

واطمأن مدير المديرية على الوضع الصحي للمصابين وعلى توفير كافة الرعاية الطبية والأدوية اللازمة لهم، وإجراء ما يلزم بمعرفة الأطباء المتخصصين، واستعرض مع مسئولي المستشفى الوضع الصحي الحالي للمصابين، موجها بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية وتقديم التيسير اللازم في هذا الشأن.

مدير تعليم بورسعيد يتفقد الطلاب مصابي حادث طريق الشادر، فيتو 
مدير تعليم بورسعيد يتفقد الطلاب مصابي حادث طريق الشادر، فيتو 

 

ووجه الغرباوي إدارة بحر البقر التعليمية باستمرار متابعة تطورات الحالة الصحية للمصابين يوميا حتى تماثلهم للشفاء، مثمنًا جهود الفريق الطبي بالمستشفى ورجال مرفق الإسعاف في التعامل مع تداعيات الحادث، واتخاذ ما يلزم نحو سرعة نقلهم للمستشفى وإجراء الإسعافات والفحوص الأولية لتحديد الإصابات والتعامل الفوري معها.

مدير تعليم بورسعيد يتفقد الطلاب مصابي حادث طريق الشادر، فيتو 
مدير تعليم بورسعيد يتفقد الطلاب مصابي حادث طريق الشادر، فيتو 
مدير تعليم بورسعيد يتفقد الطلاب مصابي حادث طريق الشادر، فيتو 
مدير تعليم بورسعيد يتفقد الطلاب مصابي حادث طريق الشادر، فيتو 

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تعليم بورسعيد مدير مديرية التربية والتعليم مديرية التربية والتعليم ببورسعيد مستشفي 30 يونيو

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