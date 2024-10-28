مدير تعليم بورسعيد يتفقد مصابي حادث طريق الشادر بمستشفى 30 يونيو (صور)
تفقد طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم، مستشفى 30 يونيو، التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، للاطمئنان على الطلاب مصابي حادث السير بطريق الشادر "الشرقية – بورسعيد" وذلك بصحبة محمد بدوي مدير إدارة بحر البقر التعليمية ووكيلها باسم الجوهري ورائد شاهين مدير المكتب الفني لمدير المديرية.
واطمأن مدير المديرية على الوضع الصحي للمصابين وعلى توفير كافة الرعاية الطبية والأدوية اللازمة لهم، وإجراء ما يلزم بمعرفة الأطباء المتخصصين، واستعرض مع مسئولي المستشفى الوضع الصحي الحالي للمصابين، موجها بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية وتقديم التيسير اللازم في هذا الشأن.
ووجه الغرباوي إدارة بحر البقر التعليمية باستمرار متابعة تطورات الحالة الصحية للمصابين يوميا حتى تماثلهم للشفاء، مثمنًا جهود الفريق الطبي بالمستشفى ورجال مرفق الإسعاف في التعامل مع تداعيات الحادث، واتخاذ ما يلزم نحو سرعة نقلهم للمستشفى وإجراء الإسعافات والفحوص الأولية لتحديد الإصابات والتعامل الفوري معها.
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