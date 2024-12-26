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وزيري التربية والتعليم والعمل يتفقدان مدارس قنا الفنية بالقرى والنجوع (صور)

وزيري التربية والتعليم
وزيري التربية والتعليم والعمل يتفقدان مدارس قنا الفنية

تفقد الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم يرافقه محمد جبران وزير العمل، والدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، مدارس قري ونجوع مركز  قفط ،ومركز التدريب بقرية الكلاحين، وذلك لمتابعة سير العملية التعليمية.

وأكد وزير العمل ووزير التعليم علي ضرورة التدريب والتأهيل لسوق العمل لطلاب وطالبات المدارس الفنية بالمحافظة بالاضافة إلى توفير فرص عمل مناسبة لهم في المناطق الصناعية الموجودة بالمحافظة.

وطالب الطلاب بضرورة الالتزام والانتظام في المدارس خلال الفترة المقبلة استعدادا لانطلاق امتحانات نصف العام الدراسي 2024/2025.

ضمان سير امتحانات النقل بمراحلها المختلفة بالشكل اللائق

واستعدادًا لامتحانات نصف العام الدراسي، شدد وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف على مسئولية المديريات التعليمية عن ضمان سير امتحانات النقل بمراحلها المختلفة والشهادة الإعدادية بالشكل اللائق.

وأكد الوزير أهمية إجراء امتحانات آمنة سواء فى مراحل النقل أو الشهادات، مشددا على أهمية النجاح في القضاء على أي ظواهر سلبية قد تظهر خلال فترة الامتحانات كما تم النجاح في القضاء على الكثافات الطلابية، وسد العجز في المعلمين، وكذلك عودة الطلاب للمدارس.

 

كما وجه الوزير بالاختيار الجيد لرؤساء اللجان والملاحظين، فى العملية الامتحانية من خلال مديرى الإدارات التعليمية، مشددًا على منع اصطحاب الهواتف المحمولة للمراقبين والملاحظين وكل القائمين على الامتحانات داخل اللجان الامتحانية، فضلًا عن تكثيف إجراءات منع اصطحاب الطلاب الهواتف المحمولة.

 تعليمات ضبط سير العملية الامتحانية

ووجه الوزير كذلك بالتأكيد على تعليمات ضبط سير العملية الامتحانية، ومنها منع مراقبة أى معلم مادة أثناء امتحان مادته، وعدم مراقبة الملاحظ الذى لديه موانع، بالإضافة إلى عدم نقل أي معلم من مدرسته إلى مكان آخر أثناء العام الدراسى إلا بعد العرض على لجنة من الوزارة؛ وذلك من أجل صالح الطالب، فضلًا عن مراعاة توزيع المعلمين في القرى بالمناطق البعيدة والمتطرفة.

 

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الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا العام الدراسى 2024 2025 حازم عمر نائب محافظ قنا قرية الكلاحين قفط قنا نائب محافظ قنا

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