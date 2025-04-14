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خارج الحدود

157 شهيدا وجريحا جراء العدوان الإسرائيلي على غزة خلال 24 ساعة

ضحايا العدوان الإسرائيلي
ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة، فيتو

 أعلنت وزارة الصحة في غزة، في بيان اليوم الإثنين، عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 50 ألفا و983 شهيدا، و116 ألفا و274 مصابا منذ أكتوبر 2023.
 

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 

 وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيانها الصادر اليوم: وثقنا استشهاد 39 فلسطينيا وإصابة 118 خلال الساعات الـ24 الماضية.

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 أمس الأحد أفادت مصادر طبية في غزة، باستشهاد 35 شخصا في غارات إسرائيلية على القطاع 25 منهم وسط وجنوبي غزة.

 

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 

وفي وقت سابق أفادت وسائل إعلام فلسطينية، باستشهاد 11 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة في قطاع غزة منذ فجر اليوم.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن مئات الجرحى والمصابين مكدسين خارج مستشفى الشفاء الطبي بعد استهدافه من قبل جيش  الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت وسائل الإعلام الفلسطينية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جريمة إنسانية باستهدافه مستشفى المعمداني.

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غزة ضحايا العدوان الإسرائيلي وزارة الصحة الفلسطينية

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