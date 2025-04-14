بيراميدز يفتح النار على رابطة الأندية

فتح هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، النار على رابطة الاندية المحترفة بعد رفض تأجيل مباراة حرس الحدود في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر مراعاة لظروف مشاركة الفريق في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

بيراميدز ينتقد رابطة الاندية

وقال هاني سعيد في تصريحات للمركز الإعلامي للنادي:" يبدو أن رابطة الأندية غير حريصة على نجاح بطولتها بسبب المواعيد التي حددتها ولا ترغب في أن يخوض بيراميدز المباريات بكامل نجومه حتى يزيد من قوة المنافسة، والتعنت في وضع المواعيد دون مراعاة لظروف الأندية المشاركة قاريا، يضر بالبطولة ويجعل المشاركة فيها بالفريق الأول مستحيلا".

أضاف المدير الرياضي: “كيف يعقل أن تحدد الرابطة مباراة بيراميدز أمام حرس الحدود في الجولة الأخيرة باستاد حرس الحدود في السابعة من مساء يوم ١٦ أبريل، في حين أن الفريق مرتبط بمباراة ذهاب الدور نصف النهائي من دوري الأبطال أمام أورلاندو بايرتس في جنوب أفريقيا بعد ٤٨ ساعة وتحديدا يوم السبت ١٩ أبريل في جوهانسبرج، ويتخلل ذلك رحلة طيران لمدة ١٠ ساعات حتى الوصول لجنوب أفريقيا”.

شدد هاني سعيد على أنه يجب على رابطة الأندية أن تكون حريصة أكثر من ذلك على نجاح البطولة التي تنظمها باختيار مواعيد تناسب الأندية، وتجعلهم يشاركون بصفوفهم الأولى، بدلا من المواعيد التي تضر بتمثيل الأندية لمصر في دوري الأبطال بالصورة المثلى، وأنه كان يتمنى أن تدعم الرابطة نادي بيراميدز في دوري الأبطال بتعديل موعد المباراة أو تأجيلها ولكن كان القرار برفض التأجيل والإصرار على هذه المواعيد الغير منطقية بالمرة.

رابطة الأندية ترفض مطلب بيراميدز

ورفضت رابطة الأندية المحترفة تأجيل مباراة بيراميدز وحرس الحدود في كأس العاصمة، موضحة أن قرارات لجنة المسابقات كانت واضحة منذ البداية بعدم تأجيل أي مباريات سواء بالدوري أو كأس العاصمة من أجل انتظام المسابقة.

وكان هناك مطلب لدى إدارة نادي بيراميدز بتأجيل مباراة الفريق أمام حرس الحدود والمحدد لها يوم الأربعاء المقبل 16 أبريل، لارتباط الأزرق بمباراة هامة أمام أورلاندو بيراتس يوم السبت المقبل.

ويستعد فريق بيراميدز لمواجهة حرس الحدود بكأس عاصمة مصر والمحدد لها الاربعاء المقبل.

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موعد مباراة بيراميدز القادمة أمام حرس الحدود

ويلتقي فريق بيراميدز نظيره حرس الحدود في السابعة مساء الأربعاء القادم بستاد حرس الحدود ضمن مباريات الجولة الخامسة بكأس الرابطة (كاس عاصمة مصر).

موعد مباراة بيراميدز وأورلاندو بيراتس في نصف نهائي دوري الأبطال

ومن المقرر أن تقام مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بين بيراميدز وأورلاندو بيراتس يوم 19 أبريل الجاري على أرضية ملعب أورلاندو، بينما تقام مباراة الإياب على ملعب بيراميدز يوم 25 أو 26 أبريل الجاري.

مباراة بيراميدز ضد الأهلي

وخطف النادي الأهلي تعادلا مثيرا أمام بيراميدز بهدف لمثله في منافسات الجولة الثانية ببطولة الدوري الممتاز بملعب الدفاع الجوي.

التعادل جعل بيراميدز يواصل تصدره ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة بفارق 4 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 40 نقطة

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