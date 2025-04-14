بعد رفض رابطة الأندية التأجيل، بيراميدز يخوض مباراة كأس العاصمة بالناشئين

كشف هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، أن الاتجاه الأقرب داخل النادي هو قرار خوض فريق الشباب بالنادي مباراة حرس الحدود في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر، بعد رفض رابطة الأندية تأجيل اللقاء مراعاة لظروف مشاركة الفريق في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويستعد فريق بيراميدز لمواجهة حرس الحدود بكأس عاصمة مصر والمحدد لها الأربعاء المقبل.

ورفضت رابطة الأندية المحترفة تأجيل مباراة بيراميدز وحرس الحدود في كأس العاصمة خاصة، موضحة أن قرارات لجنة المسابقات كانت واضحة منذ البداية بعدم تأجيل أي مباريات سواء بالدوري أو كأس العاصمة من أجل انتظام المسابقة.

وكان هناك مطلب لدى إدارة نادي بيراميدز في تأجيل مباراة الفريق أمام حرس الحدود والمحدد لها يوم الأربعاء المقبل 16 أبريل، لارتباط الأزرق بمباراة هامة أمام أورلاندو بايرتس يوم الجمعه المقبل 18 من الشهر ذاته.

موعد مباراة بيراميدز القادمة أمام حرس الحدود

ويلتقي فريق بيراميدز نظيره حرس الحدود في السابعة مساء الأربعاء القادم باستاد حرس الحدود ضمن مباريات الجولة الخامسة بكأس الرابطة (كاس عاصمة مصر).

موعد مباراة بيراميدز وأورلاندو بيراتس في نصف نهائي دوري الأبطال

ومن المقرر أن تقام مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بين بيراميدز وأورلاندو بيراتس يوم 19 أبريل الجاري على أرضية ملعب أورلاندو، بينما تقام مباراة الإياب على ملعب بيراميدز يوم 25 أو 26 أبريل الجاري.

مباراة بيراميدز ضد الأهلي

وخطف النادي الأهلي تعادلا مثيرا أمام بيراميدز بهدف لمثله في منافسات الجولة الثانية ببطولة الدوري الممتاز بملعب الدفاع الجوي.

التعادل جعل بيراميدز يواصل تصدره ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة بفارق 4 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 40 نقطة

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