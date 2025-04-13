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رياضة

هل تعاد مباراة بيراميدز والأهلي؟ مصدر برابطة الأندية يجيب

الأهلي وبيراميدز،
الأهلي وبيراميدز، فيتو

مباراة الأهلي وبيراميدز، أكد مصدر داخل رابطة الأندية، أن مباراة بيراميدز والأهلي لن تعاد بسبب ما تردد بأن محمد الشيبي لاعب بيراميدز كان يستحق الطرد في احتفاله بهدفه، وأنه حصل على إنذار أول في الشوط الثاني.

وأضاف مسئول رابطة الأندية: "المباراة لن تعاد ومحمد الشيبي حصل على إنذار واحد فقط بعد خلع القميص والاحتفال بالهدف، وأن الإنذار الأول حصل عليه زميله في الفريق مهند لاشين".

مباراة بيراميدز ضد الأهلي 

وخطف النادي الأهلي تعادلا مثيرا أمام بيراميدز بهدف لمثله في منافسات الجولة الثانية ببطولة الدوري الممتاز بملعب الدفاع الجوي.

التعادل جعل بيراميدز يواصل صدارة ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة بفارق 4 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 40 نقطة.

 

وتعرض مهند لاشين لاعب بيراميدز للكارت الأحمر بالدقيقة 58.

 

 

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