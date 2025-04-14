بيراميدز يحل أزمة تأشيرات الأجانب لرحلة جنوب أفريقيا

كشف مصدر بنادي بيراميدز عن إنهاء إجراءات سفر أجانب الفريق إلى جنوب إفريقيا، من أجل خوض مباراة أورلاندو بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

أجانب بيراميدز يسافرون مع الفريق لمواجهة أورلاندو

وأكد المصدر: “بيراميدز أنهى أزمة سفر الأجانب إلى جنوب إفريقيا وسيحصلون على التأشيرة غدا ويسافرون مع الفريق دون مشكلات، استعدادا لمواجهة أورلاندو”.

وأضاف أن المشكلة كانت تتعلق باللاعب فيستون ماييلي ولكنه سيحصل على التأشيرة دون مشاكل.

وتم إنهاء أوراق الرباعي؛ وليد الكرتي محمد الشيبي وبلاتي توريه وصديق أوجولا وسفرهم ليس به أي مشكلات ومتواجدون مع الفريق بشكل طبيعي.

وأيضا تم إنهاء أوراق الجهاز الفني بقيادة الكرواتي كرونوسلاف يوريشيتش ومساعديه ويوسيب تشيكو (مدرب عام) وزفنكو كوميس (مدرب أحمال) ومارين ماندرايتش (مدرب تأهيل).

بيراميدز مهدد بالسفر إلى جنوب أفريقيا بدون الجهاز الفني

وكانت قد أخطرت سفارة جنوب إفريقيا في مصر مسئولي بيراميدز بعدم سفر أي أجنبي بالفريق إلى جنوب أفريقيا لا يتوفر فيه الشروط التي تسمح له باستخراج تأشيرات السفر إلى بلدهم.

وكان بيراميدز مهددا بالسفر إلى جنوب إفريقيا دون الجهاز الفني والخماسي الأجنبي

شروط السفر إلى جنوب أفريقيا

وتتمثل شروط السفر إلى جنوب أفريقيا في:

إثبات إقامة الأجنبي في مصر

وجود حساب بنكي منفصل بعيدا عن حساب النادي.

موعد مباراة بيراميدز وأورلاندو بيراتس في نصف نهائي دوري الأبطال

ومن المقرر أن تقام مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بين بيراميدز وأورلاندو بيراتس يوم 18 أو 19 أبريل الجاري على أرضية ملعب أورلاندو، بينما تقام مباراة الإياب على ملعب بيراميدز يوم 25 أو 26 أبريل الجاري.

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