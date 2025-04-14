موعد مباراة بيراميدز وحرس الحدود بكأس الرابطة

يستعد فريق بيراميدز لمواجهته القادمة أمام حرس الحدود بكأس عاصمة مصر بعد تعادله الأخير أمام الأهلي بالدوري الممتاز.

موعد مباراة بيراميدز القادمة أمام حرس الحدود

ويلتقي فريق بيراميدز نظيره حرس الحدود في السابعة مساء الأربعاء القادم بستاد حرس الحدود ضمن مباريات الجولة الخامسة بكأس الرابطة (كاس عاصمة مصر).

مباراة بيراميدز ضد الأهلي

وخطف النادي الأهلي تعادلا مثيرا أمام بيراميدز بهدف لمثله في منافسات الجولة الثانية ببطولة الدوري الممتاز بملعب الدفاع الجوي.

التعادل جعل بيراميدز يواصل تصدره ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة بفارق 4 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 40 نقطة

موعد مباراة بيراميدز وأورلاندو بيراتس في نصف نهائي دوري الأبطال

ومن المقرر أن تقام مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بين بيراميدز وأورلاندو بيراتس يوم 18 أو 19 أبريل الجاري على أرضية ملعب أورلاندو، بينما تقام مباراة الإياب على ملعب بيراميدز يوم 25 أو 26 أبريل الجاري.

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