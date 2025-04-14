موعد مباراة إمبولي أمام نابولي في الدوري الإيطالي والقناة الناقلة

مباراة إمبولي ضد نابولي، يستضيف فريق نابولي نظيره إمبولي، الساعة 8:45 مساء اليوم الإثنين على ملعب دييجو أرماندو مارادونا في إطار منافسات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإيطالي.

وتذاع مباراة إمبولي ضد نابولي على قناة أبو ظبي الرياضية بريميوم عبر منصة ستارز بلاي.

إمبولي ضد نابولي

ويدخل نابولي اللقاء بطموحات كبيرة لمواصلة مطاردة المتصدر إنتر ميلان حيث يحتل الفريق الجنوبي المركز الثاني برصيد 65 نقطة بفارق ست نقاط فقط عن القمة.

وحقق فريق نابولي 19 فوزًا و8 تعادلات و4 هزائم، وسجلوا 48 هدفًا مقابل 25 هدفًا استقبلته شباكهم.

في المقابل يقبع إمبولي في المركز الثامن عشر، أول مراكز الهبوط، برصيد 24 نقطة فقط جمعها من 4 انتصارات و12 تعادلًا و15 خسارة.

وسجل الفريق التوسكاني 24 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 47 هدفًا، وهو ما يجعله في أمسّ الحاجة إلى كل نقطة في صراع البقاء.

مباراة إمبولي امام نابولي

وكان نابولي قد حسم مباراة الذهاب بهدف نظيف في أكتوبر الماضي، بعد أن خسر مواجهتي الموسم الماضي بنفس النتيجة (0-1) لصالح إمبولي.

مباراة إمبولي ونابولي

ويعاني نابولي من تراجع ملحوظ مؤخرا، حيث فاز في مباراتين فقط من آخر تسع مواجهات في الدوري (تعادل في 6 وخسر واحدة)، علمًا بأنه منذ فبراير 2025 لم يتعادل أي فريق في الدوريات الأوروبية الكبرى أكثر منه (6 مرات، متساويًا مع إيفرتون).

كما تلقى نابولي هدفًا واحدًا في كل من آخر خمس مباريات على أرضه، مقارنة بستة أهداف فقط في أول عشر مباريات هذا الموسم على ملعبه، حيث خرج بشباك نظيفة في ست مناسبات.

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