روما ولاتسيو يتعادلان 1-1 في الدوري الإيطالي

تعادل فريق روما مع نظيره لاتسيو بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأوليمبيكو، ضمن منافسات الجولة الـ 32 من بطولة الدوري الإيطالي.

جاء هدف لاتسيو عن طريق أليسيو رومانيولي في الدقيقة 46، فيما تعادل روما عن طريق ماتياس سولي في الدقيقة 68.

تشكيل روما ضد لاتسيو

كلاوديو رانييري يعلن اعتزال التدريب نهاية الموسم

فيما أكد الإيطالي كلاوديو رانييري، المدير الفني لفريق روما، رحيله عن الجيالورسي عقب نهاية الموسم الجاري.



وتولى رانييري قيادة روما خلفا للمدرب إيفان يوريتش، في نوفمبر الماضي، ليصبح المدرب الثالث للفريق الإيطالي خلال الموسم الحالي.

رانييري يبتعد عن التدريب في نهاية الموسم

وقال رانييري في تصريحات لشبكة "دازن" العالمية: "لقد غادرت بالفعل العام الماضي وقلت لا للعديد من الفرق عدت فقط من أجل روما، وكنت سأفعل ذلك من أجل كالياري".

وتابع: "عندما غادر دي روسي شعرت بالارتياح تقريبا لاختيارهم لإيفان".

وأكمل: "قبل أن أموت، أريد أن أرى العالم خارج كرة القدم، أود أن أسافر، يجب أن أتوقف، من الصواب أن أفعل ذلك.. سأكون مستشارا للفريق، وليس مدربا، أتمنى أن يكون لديهم ثقة عمياء بي".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.