مانشيني يدعم سعود عبد الحميد بعد مشاركته مع روما ضد إمبولي

حرص الإيطالي روبرتو مانشيني المدير الفني السابق للمنتخب السعودي، على إظهار دعمه ومساندته لسعود عبد الحميد الظهير الأيمن السابق للهلال، ولاعب روما حاليا.

وكان عبد الحميد قد شارك للمرة الرابعة مع روما هذا الموسم بالدوري الإيطالي، حيث لعب أساسيا مساء أمس الأحد ضد إمبولي بالجولة 28.

ونشر سعود عبد الحميد صورا من مشاركته أمام إمبولي عبر "إكس"، فتفاعل معه مانشيني إذ رد بعلامة التصفيق.

وكان مانشيني قد نسب إليه تسهيل مهمة انتقال سعود إلى روما، إلا أن المدرب الإيطالي أكد أن لا علاقة له بالصفقة.

ورحل مانشيني عن تدريب الأخضر السعودي في أكتوبر الماضي، بسبب اهتزاز النتائج والأداء في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وكان سعود عبد الحميد من العناصر المفضلة لدى مانشيني خلال قيادته للأخضر، حيث لعب معه 12 مباراة صنع خلالها هدفين.

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