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رياضة

الدوري الإيطالي: نابولي يوقف انتصارات بولونيا ويتعادل معه 1-1 على ملعبه

نابولي الإيطالي،
نابولي الإيطالي، فيتو

الدوري الإيطالي، انتهت مباراة بولونيا أمام نابولي، بالتعادل بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب "ريناتو دالارا"، ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الإيطالي لكرة القدم “الكالتشيو” 

أحرز هدف نابولي اللاعب فرانك أنجيسا في الدقيقة 18، ثم تعادل بولونيا عن طريق دان ندوي في الدقيقة 64 

أعلن الجهازان الفنيان لفريقي بولونيا ضد نابولي، التشكيل الرسمي للقاء الفريقين في قمة الجولة الحادية والثلاثون من الدوري الإيطالي

تشكيل بولونيا ضد نابولي 

دخل فريق بولونيا مباراته أمام نابولي في الدوري الإيطالي بتشكيل مكون من: 

"سكوروبسكي؛ هولم، بوكيما، لوكومي، ميراندا؛ فيرجسون، فرويلر؛ أورسوليني، أودجارد، ندوي؛ دالينجا".

تشكيل بولونيا
تشكيل بولونيا أمام نابولي، فيتو

تشكيل نابولي ضد بولونيا 

فيما دخل نابولي مباراته أمام مضيفه بولونيا بتشكيل يضم كل من:

"سكوفيت؛ دي لورينزو، رحماني، خوان جيسوس، أوليفيرا؛ أنجويسا، لوبوتكا، مكتوميناي؛ بوليتانو، لوكاكو، نيريس".

تشكيل نابولي
تشكيل نابولي أمام بولونيا، فيتو

ترتيب الفريقين قبل المباراة

بهذه النتيجة حصل كل فريق على نقطة وحيدة رفعت رصيد نابولي إلى 65 نقطة في وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، خلف فريق الإنتر المتصدر برصيد 68 نقطة، فيما يأتي بولونيا في المركز الرابع برصيد 57 نقطة.

وتوج نابولي بلقب الدوري الإيطالي موسم 2022-2023 بقيادة لوتشيانو سباليتي وللمرة الثالثة في تاريخ البارتينوبي.

بولونيا الايطالي، فيتو
بولونيا الايطالي، فيتو

بولونيا يسعى لمواصلة صحوته

كان فريق بولونيا يسعى لتحقيق الفوز ومواصلة إنطلاقته القوية في الدوري الإيطالي بعد تحقيق 5 انتصارات متتالية عززت من أماله في إنهاء الموسم ضمن الأربعة الكبار وحجز مقعدًا بإحدى المسابقات الأوروبية، إلا أنه تعثر بالتعادل أمام ضيفه نابولي.

 

 

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