الجمعة 11 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بمشاركة 558 مستفيدا، تنظيم 16 ندوة تثقيفية للشباب بقرى أسيوط ضمن مبادرة بداية

ندوة توعوية بمحافظة
ندوة توعوية بمحافظة أسيوط ضمن مبادرة بداية، فيتو

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ البرامج والمبادرات والفعاليات التي تعمل على مواجهة العادات السيئة وتساهم في تحقيق الإستراتيجية القومية للسكان وتنفيذًا لرؤية الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وخطط التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030. 

جهود خفض معدلات النمو السكاني

وأشار محافظ أسيوط إلى ضرورة التعاون والتنسيق بين كافة الجهات والمؤسسات والهيئات سواء الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني لرفع الوعي بالقضايا المجتمعية المختلفة لدى المواطنين عامة والشباب خاصة وذلك لتحسين الخصائص السكانية للمواطنين مما يؤثر إيجابيًا حيال الجهود المبذولة في خفض معدلات النمو السكاني.

 

16 ندوة تثقيفية ضمن مبادرة "تحدث معه" لتمكين الشباب

وأوضح محافظ أسيوط أن وحدة السكان بمحافظة أسيوط بقيادة ناريمان بركات مدير الوحدة قد نظمت 16 ندوة تثقيفية ضمن مبادرة "تحدث معه" لتمكين الشباب المقبلين على الزواج اجتماعيًا واقتصاديًا والمتزوجين حديثًا وتعريف قيمة العمل في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" وذلك بهدف الحفاظ على كيان الأسرة المصرية. 

 

558 مستفيدا من ندوات التوعية ضمن مبادرة بداية 

جاء ذلك بمشاركة حوالي 558 مستفيد من (قريتي دشلوط والحوطا) التابعة لمركز ديروط، وقرية الحواتكة التابعة لمركز منفلوط، وقريتي العقال البحري والنواورة التابعة لمركز البداري، و(قريتي منقباد وموشا) التابعة لمركز أسيوط، وقرية بني محمديات بمركز أبنوب، وقريتي (الدوير ومجريس) التابعة لمركز صدفا، وقرية النخيلة بمركز أبوتيج وقرية بني مر التابعة لمركز الفتح. 

 

أهمية إجراء الفحوصات الطبية ما قبل الزواج

وتم تنظيم الندوات بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة ومكتبة مصر العامة والمجلس القومي للسكان ومديريتي الصحة والتضامن الإجتماعي حيث تناولت الندوات عدة محاور منها (تساعد الشباب المقبلين على الزواج كيفية إختيار شريك الحياة والتوقيت والسن المناسب للزواج، وأهمية إجراء الفحوصات الطبية ما قبل الزواج، وخطورة الزواج المبكر وزواج الأقارب وغيرها من الأمور التي تتعلق بالأمور التي تخص الشباب المقبلين على الزواج، ومكافحة الإدمان والتدخين، والصحة الإنجابية منذ ميلاد الطفل). 

مبادرة "بداية"، طلاب جامعة أسيوط يشاركون فى محاضرات تنمية الوعي

جامعة أسيوط تنظم معرضًا لمستلزمات الأسرة والطلاب ضمن مبادرة بداية|صور

يأتي ذلك في إطار تنمية الأسرة المصرية ورفع الوعي لدى المواطنين بالقضايا المجتمعية المختلفة وضمان الحقوق الإنجابية والإستثمار في بناء الإنسان المصري ولتدعيم المرأة ودعم عملية التعليم والتعلم ورفع الوعي المجتمعي بالقضية السكانية وأثرها على معدلات النمو الإقتصادي انطلاقًا من رؤية وزارة التنمية المحلية وتوجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية وبإشراف الدكتور مينا عماد نائب المحافظ وبمتابعة وحدة السكان المركزية برئاسة الدكتورة فاطمة الزهراء جيل وذلك لتسريع الإستجابة المحلية للقضية السكانية تحقيقًا للإستراتيجية القومية للسكان والتنمية ٢٠٣٠ تنمية الأسرة المصرية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أسيوط الاستراتيجية القومية للسكان الاستراتيجية القومية التنمية المستدامة الحواتكة الدكتورة منال عوض اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط المبادرة الرئاسية بداية المبادرة الرئاسية بداية جديدة تحقيق رؤية مصر 2030 قرية بني محمديات قرية الحواتكة مبادرة تحدث معه مبادرة بداية محافظ أسيوط مركز البداري

مواد متعلقة

انطلاق حملة لرفع نواتج تطهير الترع والمصارف بصدفا في أسيوط

رئيس أبوتيج بأسيوط يتابع أعمال تطوير حديقة ناصر وسور كورنيش النيل (صور)

محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف طريق أبنوب العوامر (صور)

رفع كفاءة الحرم الجامعي بـ آداب أسيوط (صور)

معجزة الـ 10 ثوان، فريق طبي بأسيوط ينجح في إنقاذ جنين حي من رحم سيدة ميتة (صور)

مبادرة "بداية"، طلاب جامعة أسيوط يشاركون فى محاضرات تنمية الوعي

استجابة للمواطنين، رفع 80 طن مخلفات من شوارع أسيوط

محافظ أسيوط يتفقد مستشفى الإيمان خلال جولة مفاجئة ( صور )

الأكثر قراءة

الأرصاد تزف بشرى للمواطنين، انخفاض درجات الحرارة بدءًا من هذا الموعد

آخر موعد لدفع فاتورة التليفون الأرضي دون غرامة

سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية 11 أكتوبر 2024

تصفيات أمم إفريقيا، تعادل زامبيا وتشاد سلبيا بالشوط الأول

سمحت له يتجوز أربعة، مها أحمد تكشف لـ"فيتو"حقيقة زواج مجدي كامل للمرة الثانية

موعد ودية الأهلي وحرس الحدود

خلال ساعات، الأرض تتعرض لعاصفة جيومغناطيسية قوية

البلدي تواصل الانخفاض، ننشر أسعار الدواجن اليوم الجمعة

منوعات

المزيد

حدث غير مسبوق، إسرائيل تسمح باستخدام الهواتف المحمولة في يوم عيد الغفران

دراسة تحدد فوائد كبيرة لشرب الماء عند الاستيقاظ

كواليس الخلافات بين هاري وميجان وكيت وويليام

أسعار المستلزمات الطبية في شارع القضاعي، جهاز قياس السكر يبدأ من 210 جنيهات (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الجمعة بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الجمعة

تبدأ من 100 جنيه، أسعار تذاكر زيارة المتحف المصري الكبير للمواطنين

أسعار الفاكهة اليوم، التفاح السوري بـ 80 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، موريتانيا مع مصر.. ألمانيا ضد هولندا.. بلجيكا وفرنسا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم جمع القطن فى المنام وعلاقته بالرزق الوفير والمال الكثير

هل الشك في الصلاة يبطلها؟

فضل الصلاة على النبي في يوم الجمعة وليلتها

المزيد
الجريدة الرسمية