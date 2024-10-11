بمشاركة 558 مستفيدا، تنظيم 16 ندوة تثقيفية للشباب بقرى أسيوط ضمن مبادرة بداية

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ البرامج والمبادرات والفعاليات التي تعمل على مواجهة العادات السيئة وتساهم في تحقيق الإستراتيجية القومية للسكان وتنفيذًا لرؤية الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وخطط التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030.

جهود خفض معدلات النمو السكاني

وأشار محافظ أسيوط إلى ضرورة التعاون والتنسيق بين كافة الجهات والمؤسسات والهيئات سواء الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني لرفع الوعي بالقضايا المجتمعية المختلفة لدى المواطنين عامة والشباب خاصة وذلك لتحسين الخصائص السكانية للمواطنين مما يؤثر إيجابيًا حيال الجهود المبذولة في خفض معدلات النمو السكاني.

16 ندوة تثقيفية ضمن مبادرة "تحدث معه" لتمكين الشباب

وأوضح محافظ أسيوط أن وحدة السكان بمحافظة أسيوط بقيادة ناريمان بركات مدير الوحدة قد نظمت 16 ندوة تثقيفية ضمن مبادرة "تحدث معه" لتمكين الشباب المقبلين على الزواج اجتماعيًا واقتصاديًا والمتزوجين حديثًا وتعريف قيمة العمل في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" وذلك بهدف الحفاظ على كيان الأسرة المصرية.

558 مستفيدا من ندوات التوعية ضمن مبادرة بداية

جاء ذلك بمشاركة حوالي 558 مستفيد من (قريتي دشلوط والحوطا) التابعة لمركز ديروط، وقرية الحواتكة التابعة لمركز منفلوط، وقريتي العقال البحري والنواورة التابعة لمركز البداري، و(قريتي منقباد وموشا) التابعة لمركز أسيوط، وقرية بني محمديات بمركز أبنوب، وقريتي (الدوير ومجريس) التابعة لمركز صدفا، وقرية النخيلة بمركز أبوتيج وقرية بني مر التابعة لمركز الفتح.

أهمية إجراء الفحوصات الطبية ما قبل الزواج

وتم تنظيم الندوات بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة ومكتبة مصر العامة والمجلس القومي للسكان ومديريتي الصحة والتضامن الإجتماعي حيث تناولت الندوات عدة محاور منها (تساعد الشباب المقبلين على الزواج كيفية إختيار شريك الحياة والتوقيت والسن المناسب للزواج، وأهمية إجراء الفحوصات الطبية ما قبل الزواج، وخطورة الزواج المبكر وزواج الأقارب وغيرها من الأمور التي تتعلق بالأمور التي تخص الشباب المقبلين على الزواج، ومكافحة الإدمان والتدخين، والصحة الإنجابية منذ ميلاد الطفل).

يأتي ذلك في إطار تنمية الأسرة المصرية ورفع الوعي لدى المواطنين بالقضايا المجتمعية المختلفة وضمان الحقوق الإنجابية والإستثمار في بناء الإنسان المصري ولتدعيم المرأة ودعم عملية التعليم والتعلم ورفع الوعي المجتمعي بالقضية السكانية وأثرها على معدلات النمو الإقتصادي انطلاقًا من رؤية وزارة التنمية المحلية وتوجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية وبإشراف الدكتور مينا عماد نائب المحافظ وبمتابعة وحدة السكان المركزية برئاسة الدكتورة فاطمة الزهراء جيل وذلك لتسريع الإستجابة المحلية للقضية السكانية تحقيقًا للإستراتيجية القومية للسكان والتنمية ٢٠٣٠ تنمية الأسرة المصرية.

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