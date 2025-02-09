سقوط عصابة سرقة سرقات ماكينات الرى ببنى سويف

تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن بنى سويف، من ضبط تشكيل عصابى مكون من (5 أشخاص "لـ 3 منهم معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة الواسطى، تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقات ماكينات الرى من الأراضى الزراعية.

سقوط تشكيل عصابى لسرقة سرقات ماكينات الرى ببنى سويف

ارتكب 8 جرائم سرقات

واعترف المتهمون بارتكاب الجرائم بأسلوب "المغافلة" وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم 8 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

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