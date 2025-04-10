تفحم 3 سيارات وخسائر بأكثر من مليون جنيه، حكاية حريق جراج عزبة النخل

انتقل فريق من نيابة المرج لمعاينة جراج نشب به حريق بمنطقة عزبة النخل دون وقوع إصابات، لكشف حجم الخسائر والوصول إلى حقيقة الواقعة.



وتبين من المعاينة أن الحريق أسفر عن تفحم 3 سيارات وأن الخسائر تقدر بأكثر من مليون جنيه ولا توجد أية إصابات بشرية وشمعت النيابة المكان لحين انتهاء التحقيقات واستدعت أمن الجراج وأصحاب السيارات المحترقة لسماع أقوالهم.



حريق سيارة داخل جراج بعزبة النخل



تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى يفيد بنشوب حريق بسيارة ملاكي داخل جراج بمنطقة عزبة النخل، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـسيارة إطفاء لمكان الحريق.



وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتم إخماد الحريق دون وقوع أى إصابات



وبالفحص تبين تفحم السيارة وجاري تفريغ كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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