الأهلي يبحث عن مدير فني جديد لفريق سيدات الكرة الطائرة

الكرة الطائرة، بدأ مسئولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، رحلة البحث عن مدير فني جديد للفريق الأول للكرة الطائرة سيدات، وذلك بعد خسارة لقب البطولة الأفريقية التي أقيمت مؤخرا في نيجيريا.

وعلمت “فيتو”، أن الأهلي بدأ رحلة البحث عن مدير فني جديد لخلافة المدير الفني الحالي إبراهيم فخر الدين، ومن ضمن المرشحين عدد من المدربين الأجانب.

وخسر الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي لقب البطولة الأفريقية أمام الزمالك بنتيجة (3-1)، في المباراة النهائية التي أقيمت بالأمس في نيجيريا.

مشوار الأهلي والزمالك

ووصل الأهلي إلى نهائي البطولة الأفريقية للسيدات بعد الفوز على قرطاج التونسي بنتيجة (3-0)، في الدور قبل النهائي.

فيما وصل الزمالك إلى نهائى بطولة أفريقيا بعد الفوز على فريق الأنابيب الكيني بنتيجة (3-2)، في الدور قبل النهائي أيضا.

وكان الأهلي قد خسر أيضا لقب بطولة كأس مصر أمام الزمالك، في حين توج الأحمر ببطولتي الدوري وكأس السوبر المصري.

قائمة الأهلي في بطولة أفريقيا

وتضم قائمة الأهلي في البطولة كلًّا من:

دانا شوقي – مريم ثروت – مريم ثابت - آية الشامي – ندى حمدي – ريماز العفيفي - مي غزال – آية خالد – ميار خليفة - تاتيانا بوكان – سارة أمين – فرح الحناوي - ندى وليد – نهال جمال.

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