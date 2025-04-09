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الكرة الطائرة، الأهلي يواجه السجون الكيني في ربع نهائي أفريقيا للسيدات

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

الكرة الطائرة، يخوض الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي بقيادة إبراهيم فخر الدين، مواجهة قوية، اليوم الأربعاء، أمام فريق السجون الكيني، في إطار منافسات الدور ربع النهائي من البطولة الأفريقية للأندية المقامة حاليا في نيجيريا.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وبطل كينيا في الـ1 ظهرا بتوقيت القاهرة.

وكان الأهلي قد تأهل إلى الدور ربع النهائي بعد الفوز على فريق مايو كاني الكاميروني في الدور ثمن النهائي بنتيجة (3-0).

العلامة الكاملة في دور المجموعات

وكان الأهلي قد حقق العلامة الكاملة في دور المجموعات بالفوز في 3 مباريات أمام فريق سوكوكيم السنغالي بنتيجة (3-0)، ولا لوي الكونغولي بنفس النتيجة، والفوز في الجولة الأخيرة على فريق البنك التجاري الكيني.

وتضم قائمة الأهلي في البطولة كلا من:

دانا شوقي – مريم ثروت – مريم ثابت - آية الشامي – ندى حمدي – ريماز العفيفي - مي غزال – آية خالد – ميار خليفة - تاتيانا بوكان – سارة أمين – فرح الحناوي - ندى وليد – نهال جمال.

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