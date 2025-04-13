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رياضة

الكرة الطائرة، موعد قمة الأهلي والزمالك في نهائي أفريقيا للسيدات

الأهلي والزمالك،
الأهلي والزمالك، فيتو

الكرة الطائرة، يخوض الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي بقيادة إبراهيم فخر الدين المدير الفني، مواجهة قوية أمام نظيره الزمالك الذي يقوده فنيا أحمد فتحي، في نهائي البطولة الأفريقية للسيدات المقامة حاليا في نيجيريا. 

موعد مباراة الأهلي والزمالك

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك في الخامسة من مساء اليوم الأحد، بتوقيت القاهرة.

مشوار الأهلي والزمالك

ووصل الأهلي إلى نهائي البطولة الأفريقية للسيدات بعد الفوز على قرطاج التونسي بنتيجة (3-0)، في الدور قبل النهائي.

فيما وصل الزمالك إلى نهائي بطولة أفريقيا بعد الفوز على فريق الأنابيب الكيني بنتيجة (3-2)، في الدور قبل النهائي أيضا.

قائمة الأهلي في بطولة أفريقيا

وتضم قائمة الأهلي في البطولة كلًّا من:

دانا شوقي – مريم ثروت – مريم ثابت - آية الشامي – ندى حمدي – ريماز العفيفي - مي غزال – آية خالد – ميار خليفة - تاتيانا بوكان – سارة أمين – فرح الحناوي - ندى وليد – نهال جمال.

قائمة الزمالك في بطولة أفريقيا

فيما تضم قائمة الزمالك في البطولة كلا من:

مريم متولي - ميلكا لوبيسكا - نورا عزمي - داليا المرشدي - شروق فؤاد - أيسل نديم - ندى مرجان - سابين عابد - هنا المصري - نهي عادل - تقى مدحت - بسنت محمد.

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