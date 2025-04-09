الكرة الطائرة، الزمالك يواجه البنك الكيني في ربع نهائي أفريقيا للسيدات

الكرة الطائرة، يخوض الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بنادي الزمالك بقيادة أحمد فتحي المدير الفني، مواجهة قوية اليوم الأربعاء، أمام فريق البنك التجاري بطل كينيا، في إطار منافسات الدور ربع النهائي من البطولة الأفريقية للأندية المقامة حاليا في نيجيريا.

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك أمام فريق البنك التجاري الكيني في الـ7 مساء بتوقيت القاهرة.

وكان الزمالك قد تأهل إلى الدور ربع النهائي بعد الفوز على فريق اومنى سبورتس ديكارتس الإيفواري بنتيجة (3-0).

وحقق الزمالك العلامة الكاملة في دور المجموعات بالفوز في مبارياته الثلاثة أمام السجون الكيني وتشيف نافال ستارز النيجيري وسبايكينج ستارز البتسواني.

ولعب الزمالك ضمن المجموعة الثانية بجانب كل من، السجون الكيني وتشيف نافال ستارز النيجيري وسبايكينج ستارز البتسواني.

وتضم قائمة الزمالك في البطولة كل من:

مريم متولي - ميلكا لوبيسكا - نورا عزمي - داليا المرشدي - شروق فؤاد - أيسل نديم - ندى مرجان - سابين عابد - هنا المصري - نهي عادل - تقى مدحت - بسنت محمد.

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