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رياضة

الكرة الطائرة، الزمالك يهزم الأهلي ويتوج ببطولة أفريقيا للسيدات

الزمالك، فيتو
الزمالك، فيتو

الكرة الطائرة، توج الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بنادي الزمالك بقيادة أحمد فتحي المدير الفني، بلقب بطولة أفريقيا للأندية، المقامة حاليا في نيجيريا.

وحصد الزمالك لقب البطولة الأفريقية بعد الفوز على الأهلي بنتيجة (3-1)، في المباراة النهائية التي جمعت بينهما منذ قليل.

 

مشوار الأهلي والزمالك

ووصل الأهلي إلى نهائي البطولة الأفريقية للسيدات بعد الفوز على قرطاج التونسي بنتيجة (3-0)، في الدور قبل النهائي.

فيما وصل الزمالك إلى نهائى بطولة أفريقيا بعد الفوز على فريق الأنابيب الكيني بنتيجة (3-2)، في الدور قبل النهائي أيضا.

 

قائمة الأهلي في بطولة أفريقيا

وتضم قائمة الأهلي في البطولة كلًّا من:

دانا شوقي – مريم ثروت – مريم ثابت - آية الشامي – ندى حمدي – ريماز العفيفي - مي غزال – آية خالد – ميار خليفة - تاتيانا بوكان – سارة أمين – فرح الحناوي - ندى وليد – نهال جمال.

 

قائمة الزمالك في بطولة أفريقيا

فيما تضم قائمة الزمالك في البطولة كلا من:

مريم متولي - ميلكا لوبيسكا - نورا عزمي - داليا المرشدي - شروق فؤاد - أيسل نديم - ندى مرجان - سابين عابد - هنا المصري - نهي عادل - تقى مدحت - بسنت محمد.

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