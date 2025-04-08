الثلاثاء 08 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الكرة الطائرة، الأهلي يواجه بطل الكاميرون في ثمن نهائي أفريقيا للسيدات

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

الكرة الطائرة، يخوض الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي بقيادة إبراهيم فخر الدين، مواجهة قوية، اليوم الثلاثاء، أمام فريق مايو كاني الكاميروني، في إطار منافسات الدور ثمن النهائي من البطولة الأفريقية للأندية المقامة حاليا في نيجيريا.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وبطل الكاميرون في الـ3 عصرا بتوقيت القاهرة.

وكان الأهلي قد حقق العلامة الكاملة في دور المجموعات بالفوز في 3 مباريات أمام فريق سوكوكيم السنغالي بنتيجة (3-0)، ولا لوي الكونغولي بنفس النتيجة، والفوز في الجولة الأخيرة على فريق البنك التجاري الكيني.

وتضم قائمة الأهلي في البطولة كل من:

دانا شوقي – مريم ثروت – مريم ثابت - آية الشامي – ندى حمدي – ريماز العفيفي - مي غزال – آية خالد – ميار خليفة - تاتيانا بوكان – سارة أمين – فرح الحناوي - ندى وليد – نهال جمال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الكرة الطائرة الأهلي إبراهيم فخر الدين نيجيريا مايو كاني الكاميروني

مواد متعلقة

الكرة الطائرة، موعد مباراة الأهلي وبطل كينيا في بطولة أفريقيا للسيدات

الكرة الطائرة، الزمالك يلتقي بطل بتسوانا في بطولة أفريقيا للسيدات

الكرة الطائرة، الأهلي يلتقي بطل كينيا في بطولة أفريقيا للسيدات

الكرة الطائرة، الزمالك على رأس المجموعة الثانية في بطولة إفريقيا للسيدات

الأكثر قراءة

مصدر بالأهلي: تم حسم ملف زيزو وانتظروا تقديمًا تاريخيًّا للاعب

أول تعليق من مسئول مدرسة الشهيد رائد طيار محمد عادل بشأن وفاة رئيس إدارة الباجور التعليمية

قرار مفاجئ من الهلال السوداني قبل مواجهة الأهلي بساعات

السيسي وماكرون يزوران المصابين الفلسطينيين بمستشفى العريش العام

مصدر بالأهلي: زيزو سيكون نجم الحملات الإعلانية في الموسم الجديد

انخفاض ملحوظ في سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 8 أبريل 2025

زيارة تاريخية، السيسي وماكرون يصلان العريش بعد قليل

علي جمعة: الإسلام لا يقدس الأسرة واختار تفتيت الثروة بدلًا من تكديسها

منوعات

المزيد

تراجع سعر الخضراوات في سوق مصر القديمة، وهذه أبرز الأسعار

لحظة التحام "سويوز إم إس-27" بمحطة الفضاء الدولية

القائمة بأعمال مديرة ناسا: الوكالة لا تضمن بقاء روادها على قيد الحياة في المريخ

استنساخ ذئاب عملاقة وشرسة انقرضت منذ آلاف السنين

المزيد

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الثلاثاء، الكيلو بـ 32 جنيها بالأسواق

سعر الأرز الشعير عريض الحبة يسجل 18.4 ألف جنيه

انقلاب 180 درجة، تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم وغدا الأربعاء

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

بمشاركة الأهلي وبيراميدز.. مواعيد مباريات إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

حكم الجمع بين صيام الأيام البيض والست من شوال

تفسير رؤية المستشفى في المنام وعلاقتها بالشفاء من الامراض

علي جمعة: الإسلام لا يقدس الأسرة واختار تفتيت الثروة بدلًا من تكديسها

المزيد
الجريدة الرسمية