رئيس مياه القناة يتفقد انتظام العمل بالمحطات وتطبيق استعدادًات عيد الفطر

تفقد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، اليوم الجمعة، عددًا من محطات مياه الشرب ورفع الصرف الصحى بمحافظات " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد".

متابعة سير العمل

وذلك للاطمئنان علي متابعة سير وانتظام العمل وعمليات تشغيل المحطات، وتطبيق تنفيذ خطة استعدادات عيد الفطر المبارك، بالاضافة الي إلغاء الإجازات بالنسبة للقيادات، والعمل بنظام النوبتجيات بجميع المواقع الهامة.

استمرار الجولات خلال عيد الفطر المبارك

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مياه القناة، إن جولاته مستمرة خلال إجازة عيد الفطر المبارك سوء على محطات مياه الشرب أو رفع الصرف الصحى، وقطاع المعامل، وأعمال الملس والتظهير للشبكات والتي تتم بجميع مناطق محافظات " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، بالإضافة إلى محطات معالجة الصرف الصحى، ومتابعة الشكاوى الواردة لغرفة العمليات والتي تعمل علي مدار 24 ساعة.

الكشف عن خطة العمل بعيد الفطر المبارك

وقال رئيس المياه والصرف الصحي بمحافظات القناة، أن خطة استعدادات عيد الفطر المبارك تشمل العاملين بالحملة الميكانيكية وفرق الطوارئ وهي رفع درجة استعداد جميع المعدات المتمثلة في سيارات الطوارئ، ومياه الشرب، وسيارات الكسح، وسيارات النافوري، والتدخل السريع، وذلك لمجابهة أى أحداث مفاجئة خلال أجازة أٔيام عيد الفطر، مع التأكد من جاهزية فرق التطهير بالصرف الصحى لمواجهة أى إنسداد في الخطوط الرئيسية أو الفرعية لشبكات والعمل علي الاستمرار في تقديم خدمات أفضل ومتميزة لمواطني إقليم القناة.

متابعة خطط سير مديري المحطات

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مياه القناة، انه تم الانتهاء من عمل اختبار لمحولات الديزل بمحافظات القناة الثلاث" السويس، الإسماعيلية، وبورسعيد"، والتأكد من جاهزيتها للعمل في حال إنقطاع التيار الكهربائي، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة من مديرى محطات الصرف الصحى ومحطات الرفع للتأكد انها تعمل على مدار الساعة دون توقف والتأكد من سلامة الطلمبات، كما تم التأكد من جاهزية فرق التطهير بالصرف الصحى لمواجهة أى أعطال مفاجئة قد تحدث علي مدار الساعة.

وشدد اللواء عبد الحميد عصمت، على مديرى القطاعات والمناطق والادارات بالمرور بصفة دورية ومستمرة لمتابعة انتظام العمل بجميع محطات مياه الشرب ومحطات رفع الصرف الصحى، بالإضافة إلى مرور فنيو وعمال الشركة على خطوط وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى الرئيسية والفرعية، على أرض الواقع والعمل فورًا على حل أى مشكلات أو معوقات، قد تحدث، وخاصة خلال اجازة عيد الفطر المبارك وذلك من أجل تقديم خدمات أفضل ومتميزة في إقليم القناة.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، بالتجاوب الفوري والسريع مع الأعطال المفاجئة وتوفير كل المعدات للانتهاء من الإصلاحات في فترة زمنية وجيزة للحفاظ على استمرارية الخدمة المقدمة لمواطني إقليم القناة، مع استمرار منع إجازات جميع العاملين في المواقع الهامة خلال إجازة الفطرالمبارك، بالإضافة الي متابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن، وغرفة الطوارئ والعمل على حلها فورًا.



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